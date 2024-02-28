ВС РФ ночью ударили по Украине "Шахедами" и ракетой: есть повреждения инфраструктуры

По данным командования, из-за российской атаки в Одессе произошло замыкание в электросети и вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.

Ночью 28 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами, а также запустили ракету. Об этом стало известно из Telegram-канала Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 21:27 командование сообщило, что с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области направляются вражеские БПЛА. В 21:51 также появилась информация об еще одной группе дронов, которая двигалась в направлении Коблево Николаевской области.

В 22:17 ВС ВСУ сообщили, что в Лиманском районе Одесской области БПЛА движутся на север. В 22:34 в командовании заявили, что БПЛА изменили курс на Одессу.

В 02:05 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей, а спустя несколько минут, в 02:11, сообщили о движении российской ракеты в сторону города Павлоград Днепропетровской области.

Силы обороны юга подтвердили, что ВС РФ запустили дроны по прибрежным территориям.

"Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БПЛА типа "Shahed-131/136", — говорится в публикации.

Сообщается, что из-за падения обломков одного из беспилотников в Одессе произошло замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры. На объекте вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

По данным военных, обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 27 февраля Украина подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. По информации мониторинговых каналов, один из БПЛА побывал в воздушном пространстве Молдовы, однако в молдавском министерстве обороны отрицают это.

Начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк также указала на то, что враг направлял БПЛА по двум нетипичным направлениям – в Кировоградскую и Одесскую область. По ее словам, оккупанты пытались "разветвить сосредоточенность ПВО" и проверить ее готовность.