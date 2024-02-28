Мобилизация в марте: кого из мужчин в первую очередь отправят на фронт

В Верховной Раде продолжаются дискуссии касаемо предложенного Кабмином законопроекта №10449, а пока что мобилизационные процессы происходят по нынешнему законодательству.

Новый законопроект про мобилизацию №10449 до сих пор не приняли окончательно, поэтому все процессы продолжаются как и раньше, по-старому-действующему законодательству. Фокус напомнил о правилах.

Согласно нормам, которые прописаны в действующем законе, во время военного положения мужчины призывного возраста могут получить повестку, после чего должны пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить степень своей пригодности к службе. Эти правила будут действовать и в марте, пока новый законопроект не будет принят.

Военнообязанными считаются следующие категории мужчин:

18-60 лет, у которых есть боевой опыт;

27-60 лет без боевого опыта за плечами;

которые имеют статус "годен" в мирное время;

которые имеют статус "непригоден" в мирное время и "ограниченно годен" в военное время;

со статусом "годен" в военное время и "ограниченно годен" в мирное время;

снятые с воинского учета, если причина снятия уже не актуальна;

исключенные с воинского учета, но не осужденные за особо тяжкие и тяжкие преступления (после добровольного прохождения ВВК).

Существует и добровольная мобилизация для тех граждан, которые имеют бронь. Они по собственному желанию могут отправиться служить. Касается это и женщин, которые имеют фармацевтическое и медицинское образование.

Мобилизация в Украине: как происходит процесс

Согласно украинскому закону о мобилизации, после объявления военного положения мужчин призывают встать на учет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) самостоятельно. Если они этого не сделали, то после получения повестки это становится обязательной процедурой.

Уже в военкомате должны будут подтвердить или право на отсрочку украинца или пригодность к службе.

Во время прохождения медицинской комиссии также определяется степень пригодности. С собой необходимо иметь все документы о своих заболеваниях, если они имеются. Также это касается и инвалидности.

После определения, что украинец является пригодным, то ему вручают мобилизационное распоряжение и отправляют в центр подготовки. Далее уже по плану воинская часть. Срок такого обучения составляет от 1 месяца.

Напомним, 26 февраля сообщалось, кому сохранят отсрочку после принятия законопроекта про мобилизацию. Если в новом законе не будет основания для отсрочки, которую имеет мужчина, то он сразу может получить мобилизационную повестку, как рассказывала адвокат Мария Левченко.