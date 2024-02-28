50-тысячные резервы: ВС РФ активно перебрасывают живую силу в Запорожскую область (видео, карта)

У российских оккупантов появились "багги" и новые отметки на транспорте. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объяснил, что маркировка нанесена как дополнительная.

В Мариуполе зафиксировали оживление российских сил, новые отметки на транспорте и появление вражеских "багги". Деталями 28 февраля поделился советник городского головы Петр Андрющенко.

"Наблюдаем определенное оживление направления на Розовку и Пологи. Здесь россияне продолжают стягивать живую силу. Пока, абсолютное большинство здесь в статическом состоянии ожидания", — проинформировал он.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

На Мангушской части побережья заметили новую вражескую маркировку. Российские оккупанты обозначают так грузовики и новый вид автотранспорта.

"Сама маркировка нанесена именно как дополнительная, преимущественно на задних частях транспорта", — уточнил Андрющенко.

Новая отметка ВС РФ Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Также в ВС РФ появились в значительном количестве "багги". Чиновник предположил, что они предназначены для быстрой доставки боекомплектов на передовую. В Мангушской части Мариупольского района захватчики проводят соответствующие тренировки.

"До этого ни подобных маркировок, ни подразделений, ни транспорта не фиксировалось", — подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что в целом вражеские резервы насчитывают почти 50 тысяч бойцов. Однако большая часть этих резервов находится в состоянии "статистического ожидания или тренировки".

Напомним, 27 февраля партизаны взорвали офис оккупационной партии "Единая Россия" в Новой Каховке. В силах сопротивления объяснили, что враг заявляет об атаках мифических БПЛА, чтобы не сеять панику из-за сопротивления оккупации.

В Великобритании спрогнозировали, когда Украина сможет начать новое контрнаступление.