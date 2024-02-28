"Крайний вариант": в Нидерландах оценили возможность отправки войск НАТО в Украину

Генерал голландской армии Онно Эйхельсхайм убежден, что сценарий размещения западных сил должен представлять собой некую коалицию, например, через НАТО или группу из десятка стран.

Начальник генерального штаба голландской армии генерал Онно Эйхельсхайм считает, что сейчас неподходящее время говорить об отправке солдат из западных стран в Украину. В то же время союзники должны быть готовыми к любым вариантам, сообщает "Милитарный".

Голландский военачальник отметил, что в целом не следует сбрасывать со счетов ни один из вариантов, однако отправка войск НАТО в Украину является "крайним вариантом" и пока публично не рассматривался.

"Я думаю, не стоит сбрасывать со счетов ни один вариант, чтобы посмотреть, как лучше всего поддержать Украину", — заявил он.

Также Эйхельсхайм добавил, что даже если говорить об этом чисто теоретически, то сценарий размещения войск должен представлять собой некую коалицию, например, через НАТО или группу из 10-15 стран.

"Было бы очень странно, если бы это сделала одна или две страны", — подчеркнул генерал.

В то же время военачальник убежден, что существуют и другие способы помочь украинской стороне, например, отправить больше вооружения.

Напомним, в информационном поле начались обсуждения возможности командировки сил НАТО в Украину, после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже 26 февраля допустил отправку западных войск в Украину в будущем.

Комментируя итоги встречи в Париже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Макрон устроил "боевое совещание", от которого у словацкого политика "шел мороз по коже". По его словам, стратегия Запада в Украине провалилась и теперь Европа якобы готовится прислать армейские подразделения.

Слова французского лидера прокомментировали и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между Россией и блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса появятся на территории Украины. Он подчеркнул, что при таком сценарии уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности.