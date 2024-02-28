Попали в МТ-ЛБ, багги и пехоту: в 3 ОШБр показали, как уничтожают ВС РФ возле Авдеевки (видео)

Над ликвидацией личного состава работали военные Батальона беспилотных систем. Одних россиян уничтожили прямыми пике во время передвижения, других — в застройке.

Украинские военные показали, как с помощью FPV-дронов ликвидируют технику противника на Авдеевском направлении. Соответствующее видео обнародовали в среду, 28 февраля, в Третьей отдельной штурмовой бригаде в Telegram.

На кадрах видно, как успешными попаданиями ударных беспилотников защитникам удалось уничтожить многочисленную пехоту противника, технику, в частности МТ-ЛБ, и багги вместе с российскими оккупантами на ходу.

Над ликвидацией техники врага работали военные Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.

"Кадры ликвидации личного состава противника: одних — прямыми пике во время передвижения, других — в застройке, где разместились оккупанты", — подписали сообщение военные.

Напомним, 27 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские силы "стабилизировали" линию обороны под Авдеевкой. Он сообщил, что ВС РФ удерживают на подступах к Бердичеву, Орловке и Тоненькому.

Также 27 февраля представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий проинформировал, что Силы обороны вышли из двух населенных пунктов на Авдеевском направлении. Речь идет о селах Северное и Степное.

26 февраля 2023 года бойцы 110-й бригады сбили Су-25 ВС РФ, который 25 февраля атаковал здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области. ВСУ удалось захватить в плен российского пилота.