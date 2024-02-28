Ядерный сценарий: Россия готовится к вторжению Китая, — Financial Times (фото)

Секретные файлы, которые оказались в распоряжении издания, указывают на подготовку российских войск к ситуациям, когда Кремлю придется задействовать оружие массового поражения.

Секретные российские файлы включают сценарии подготовки к вторжению Китая и свидетельствуют о низком пороге применения тактического ядерного оружия Россией в случае конфликта с крупной мировой державой. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на документы, которые оказались в распоряжении издания.

По мнению экспертов, в этих документах, состоящих из 29 файлов, составленных в период с 2008-го по 2014 год, российские военные описали сценарии подготовки к вторжению Китая, направления удара со стороны КНР, а также критерии потенциального ядерного ответа РФ.

"Мы впервые видим, что подобные документы публикуются в открытом доступе. Они показывают, что оперативный порог применения ядерного оружия довольно низок, если желаемый результат не может быть достигнут с помощью обычных средств", — прокомментировал Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Хотя эти файлы датируются 10 и более годами, аналитики утверждают, что они по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины.

Сценарии применения ядерного оружия Россией

По мнению экспертов Financial Times, тактическое ядерное оружие России, которое может доставляться с помощью ракет наземного или морского базирования, а также с самолетов, предназначено для ограниченного боевого применения в Европе и Азии, в отличие от более крупного "стратегического" оружия, предназначенного для поражения США.

Несмотря на нынешнее партнерство с Китаем, которое после вторжения в Украину укрепило статус РФ как младшего брата, политические и военные элиты Кремля демонстрируют глубоко укоренившиеся подозрения в отношении восточного соседа. Тем не менее, несмотря на то, что страны стали ближе, учебные материалы секретных файлов демонстрируют, что Восточный военный округ России репетировал множество сценариев, изображающих китайское вторжение.

Учебные презентации для российских военных, по словам экспертов, раскрывают суть того, как Россия рассматривает свой ядерный арсенал — как краеугольный камень своей оборонной политики с возможностью нанести ядерный удар первыми. Так, в одной из презентаций, описывающей гипотетическое нападение Китая, отмечается, что Россия, которую в целях военных игр называют "Северной Федерацией", может ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить наступление "Юга" со второй волной сил вторжения.

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Порог применения ядерного оружия РФ, считают эксперты, представлен как совокупность факторов, при которых потери, понесенные российскими войсками, "необратимо приведут к их неспособности остановить агрессию крупного противника", что представляет собой "критическую ситуацию для государственной безопасности России".

Другие потенциальные условия включают уничтожение 20% российских подводных лодок с баллистическими ракетами, 30% атомных ударных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по основным и резервным береговым командным центрам.

В файлах, по мнению аналитиков издания, прописаны условия, при которых российские военные также могут использовать тактическое ядерное оружие для широкого круга целей, включая "сдерживание государств от применения агрессии… или эскалации военных конфликтов", "остановку агрессии", предотвращение проигрыша российскими войсками сражений или территорий, или чтобы сделать, например, российский флот "более эффективным".

Ядерная угроза со стороны РФ

В 2023 году, напоминает издание, Путин заявил, что российская ядерная доктрина допускает два возможных порога применения ядерного оружия: ответный удар на первый ядерный удар противника и "если само существование России как государства окажется под угрозой, даже если будет использовано обычное оружие". Вместе с тем, как пишет Financial Times, сам Путин добавил, что ни один из критериев, скорее всего, не будет выполнен, и отверг публичные призывы сторонников жесткой линии снизить порог.

Однако, по мнению Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника по наземной войне в Королевском институте оборонных исследований (RUSI), материалы секретных файлов нацелены на подготовку российских подразделений к ситуациям, при которых России может понадобиться возможность применять ядерное оружие, а не на "установление свода правил его применения".

В июне прошлого года, напоминает издание, Путин заявил, что он "негативно" относится к использованию тактических ядерных ударов, но затем похвастался, что у России неплохой нестратегический арсенал — больше, чем у стран НАТО. По оценкам США, у РФ имеется не менее 2000 таких единиц оружия.

Одновременно документы отражают тенденции, наблюдаемые в учениях, которые российские военные регулярно проводили до и после вторжения России в Украину в 2022 году. Так, Уильям Альберк, директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований в Лондоне, приводит примеры российских учений, проведенных в июне и ноябре 2023 года с использованием ракет "Искандер", несущих ядерное оружие, в двух регионах, граничащих с Китаем.

Эксперты уверены, что хотя Москва и сблизилась с Пекином, перебросив силы с востока в Украину, она продолжает наращивать свою восточную оборону.

"Россия продолжает усиливать и проводить испытания своих ракет, несущих ядерное оружие, на Дальнем Востоке вблизи границы с Китаем. Многие из этих систем способны нанести удар только по Китаю", — подчеркнул Альберке.

Эксперты считают: используя то, что Россия называет "побуждением страха", она будет стремиться положить конец конфликту на собственных условиях, шокируя противника ранним применением небольшого ядерного оружия или угрожая сделать это.

"Они говорят о том, чтобы "отрезвить" своих противников — вывести их из состояния опьянения от первых побед с помощью ядерного оружия. Лучший способ, которым, по их мнению, они могут это сделать, — это использовать то, что они называют более низкой "дозой" ядерного оружия на гораздо более низком уровне боевых действий, чтобы предотвратить эскалацию", — замечает Альберке.

Financial Times напоминает, что украинские официальные лица утверждали: ядерные угрозы Путина убедили США и других союзников не вооружать Киев более решительно на ранних этапах конфликта, когда передовое вооружение НАТО могло переломить ситуацию в пользу Украины. Вместе с тем, как считают эксперты издания, российские лидеры полагают, что ядерный удар по Украине, скорее всего, может привести к эскалации конфликта, а не к "отрезвлению", а также к прямому вмешательству США или Великобритании.

"А это абсолютно последнее, чего хочет Путин", — убежден Альберке.

Напомним, 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО станет неизбежным, если военные Альянса появятся на территории Украины.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс 27 февраля заявил, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.