Из 8 артустановок сделать 1: как Украина ремонтирует 155-мм артустановки M777, — WSJ

Украина уже производит около 20% запчастей для 155-мм гаубицы M777, но нужны поставки из Соединенных Штатов.

Украинские механики используют запчасти с поврежденных артустановок, чтобы держать в строю другие артустановки. Об этом сообщает The New York Times.

Военным приходится собирать из нескольких небоеспособных гаубиц одну боеспособную. Многие западные установки были повреждены или нуждаются в запчастях. США все больше обеспокоены способностью Украины поддерживать свои запасы западного оружия на поле боя. Все это происходит на фоне неопределенности с финансированием со стороны Штатов и наращивания производства вооружения в РФ.

Украина получила от западных партнеров различные системы, и далеко не всегда они совместимы между собой по запчастям. Обычно запчасти финансировались Штатами. Киев начал изготавливать детали к западным системам или пускает машины на запчасти. Некоторые иностранные компании планируют создать в Украине предприятия для ремонта и обслуживания техники.

Военные научились ремонтировать 155-мм гаубицы M777. Одну из них показали журналистам. Гаубицу подбил российский беспилотник возле Бахмута. Для восстановления M777 были использованы детали от 8 других гаубиц. При этом уже около 20% деталей изготавливают в Украине: шланги, гидравлика и другие составляющие. Их испытывают специальными химическими веществами на хрупкость перед установкой.

Однако инженеры говорят, что детали, которые они не могут изготовить, скоро иссякнут. У механиков осталось несколько измерителей температуры ствола, а запасы вспомогательных редукторов, которые помогают позиционировать ствол, закончилась.

Большой проблемой инженеры называют стволы артиллерийских орудий. ВСУ стреляют значительно больше, чем ресурс, который закладывают производители. Например, у M777 ресурс 2500 выстрелов, а украинские военные настреливают и 5000 выстрелов. Это приводит к ухудшению точности и дальности стрельбы.

"За два года работы они изнашиваются, — говорит 57-летний Михаил Забара, механик одного из ремонтных узлов.

Напомним, 31 августа BAE Systems анонсировали открытие завода в Украине для ремонта техники.

29 января Rheinmetall анонсировал строительство завода по боеприпасам для Украины.