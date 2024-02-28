"Нет мощной фортификации": ситуация под Авдеевкой "очень угрожающая", — Дикий (видео)

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар", украинские защитники делают все, что от них зависит, чтобы остановить продвижение противника.

Российские оккупанты продолжают активные боевые действия на поле боя. После захвата Авдеевки в Донецкой области они не собираются останавливаться и ситуация на этом направлении остается опасной. Об этом заявил бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала "Київ24" 28 февраля.

По его словам, ситуация является "очень угрожающей". На вопрос о том, смогут ли украинские защитники остановить наступление ВС РФ по линии населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое, бывший командир ответил, что ВСУ делают все, что в их силах.

"Там нет мощной фортификации. Там сейчас есть попытка зацепиться за водохранилища и фактически по водохранилищам выстроить линию обороны. Но если ее прорвут, скорее, продавят… тогда под большой очень угрозой Курахово. А Курахово — как это не страшно звучит, но Курахово — это ключ к Угледару… Честно говоря, я там вижу ситуацию как очень угрожающую, которая пока развивается для нас в неблагоприятную сторону", — заявил Евгений Дикий.

Отдельно он добавил, что ключевым моментом на этом направлении являются штурмы противника. У российских оккупантов намного больше сил, в чем они превосходят ВСУ.

Также был поднят вопрос того, что возле самой Авдеевки фортификационные сооружения якобы были недостаточно подготовлены, что в результате и могло привести к оккупации города на Донбассе.

"Вблизи Авдеевки — да. Сама Авдеевка — там коксохим был. Но, опять же, это не военная фортификация. Но так получилось, что коксохим сам по себе был очень неплохой крепостью. А то, что было вокруг — это были в определенной степени самопальные укрепления, которые просто сами же наши войска, при том даже не инженерные войска, а просто строевые части, они сами их себе накопали еще в 2014 году", — подытожил Евгений Дикий.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что ВС РФ пытаются закрепиться под Авдеевкой, о чем заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. По его словам, Россия бросила на Авдеевское направление "огромное количество пехоты". По его словам, вблизи Красногоровки продолжаются "очень активные бои".