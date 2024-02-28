Боятся морских дронов: РФ еще закамуфлировала корабли Черноморского флота (фото)

Первые корабли РФ начала закрашивать еще в июне 2023 года. Идея может заключаться в том, чтобы усложнить идентификацию корабля украинским операторам морских дронов.

Черноморский флот РФ продолжает красить корабли, чтобы защититься от морских дронов. Об этом сообщает OSINT-аналитик MT Anedrson в Х (ранее Твиттер).

Аналитик продемонстрировал спутниковые снимки российских кораблей, которые стоят в Новороссийске. Камуфляж зафиксирован на 8 кораблях:

2 малых ракетных корабля проекта 21631 Буян-М;

2 фрегата проекта Адмирал Григорович;

2 патрульный корабль проекта 22160;

большой десантный корабль проекта 775;

большой десантный корабль проекта 11711.

Спутниковый снимок базы в Новороссийске Фото: Twitter / MT Anderson

В "Милитарном" добавляют, что теоретически камуфляж должен защитить от идентификации морскими дронами. Первые такие факты были зафиксированы еще в июне 2023 года. Камуфляжная система должна запутать оператора беспилотника, чтобы он принял корабль за меньшую цель. Однако на украинских дронах используется тепловизионная камера, поэтому камуфляж в таком случае неэффективен.

Поэтому авторы предполагают, что в РФ хотят защититься от разведывательных БПЛА, которые имеют только оптические средства разведки. Камеры должны иметь низкое разрешение, чтобы визуально нельзя было установить модель корабля.

Напомним, 27 февраля стало известно, что оккупанты переименовали украинские катера проекта "Гюрза-М" под названием "Аккерман" и "Вышгород".

26 февраля в ВМС Украины заявили, что Черноморский флот РФ все еще опасен для Украины.