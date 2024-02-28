Китай одержим идеей потопить авианосцы США: что есть для этого в арсенале НОАК (фото)

После Третьего Тайваньского кризиса, Китай усвоил жесткий урок со стороны американского флота, после чего в Пекине задумались о средствах противодействия морским силам США. И первым шагом стало приобретение корабля "Рига".

После демократических выборов на Тайване и военной поддержки США Китай в качестве формы запугивания инициировал военные учения, которые включали испытания ракет вблизи острова. Но в Пекине понимают угрозы со стороны американских авианосцев, которые станут грозной силой в случае военного конфликта. Поэтому китайцы упорно работали над тем, чтобы противостоять флоту США, который может выступить на стороне Тайваня. От том, что может противопоставить НОАК американским авианосцам говорится в материале военного эксперта Кайла Мизоками.

В последнее время ситуация вокруг "тайваньского вопроса" обострилась. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в прошлом году то и дело проводила военные учения в водах вблизи Тайваня, а также на материковой части Китая.

В свою очередь США на время развернули в регионе авианосную группу USS Ronald Reagan. Также в Тихом океане в 2020 году находился другой авианосец USS Abraham Lincoln. А недавно поступила информация, что США намерены направить к Корейскому полуострову половину своих авианосцев, включая USS Abraham Lincoln, USS George Washington, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson и USS Theodore Roosevelt.

В связи с этим Мизоками в публикации отмечает, что Китай стремится к созданию значительного авианосного флота, одновременно внедряя инновации в области противодействия авианосцам.

История противостояния

В начале 1990-х произошел так называемый Третий Тайваньский кризис, ставший для Китая моментом знакомства с мощью американских авианосцев, которые произвели на военных планировщиков Поднебесной неизгладимое впечатление.

После политических движений вокруг визита тогдашнего лидера Тайваня Ли Тэн Хуэя в США, в знак протеста Китай начал испытательные пуски ракет в водах вокруг острова.

"Хотя в самих учениях не было ничего необычного, их объявление было необычным, и возникли предположения, что это начало кампании запугивания со стороны Китая", — пишет Мизоками.

По данным Globalsecurity передислокация китайских ракетных войск дальнего радиуса действия продолжалась и в 1996 году, а китайские военные фактически готовились к военным действиям. Однако американцы направили мощнейшую авианосную группу в Филиппинское море во главе с авианосцем USS Nimitz, что стало фактически пощечиной для китайской стороны, поскольку на то время НОАК ничего не мог противопоставить флоту США.

Авианосец USS Nimitz

"Китай, который только начинал демонстрировать последствия стремительной экономической экспансии, все еще не имел вооруженных сил, способных представлять реальную угрозу для американских кораблей, находящихся на небольшом расстоянии от его береговой линии", — подчеркнул Мизоками.

Накачивание мышц

После того как китайцам "указали на место" Пекин, вероятно, принял решение кардинальным образом изменить ситуацию. И начали они с того, что в 1998 году китайский бизнесмен приобрел у Украины корпус недостроенного советского авианосца "Рига", который впоследствии стал авианосцем НОАК Liaoning.

В настоящее время в КНР строится еще как минимум один авианосец, а конечной целью может стать строительство пяти китайских авианосцев.

Авианосец "Рига"

Авианосейц "Ляонин"

В то же время Второй артиллерийский корпус использовал свой опыт в создании ракет большой дальности для создания противокорабельной баллистической ракеты DF-21D, которая предназначена для поражения крупных кораблей на расстоянии до 2700 км. Хотя по некоторым данным ее дальность не превышает 1500 км, при этом технические характеристики китайского оружия практические неизвестны.

Раекета DF-21D

Выводы

Мизоками пишет, что Третий Тайваньский кризис стал жестоким уроком для Китая, который долгое время готовился к ведению войн внутри собственных границ. Тем не менее ВМС НОАК заслуживают похвалы за то, что извлекли уроки из этого инцидента, и теперь, двадцать два года спустя, вполне возможно, что Китай может серьезно повредить или даже потопить американский авианосец.

Кроме того в отличие от США Китай находится в уникальном положении — он видит ценность авианосцев и строит свой собственный флот, но в то же время уделяет много времени и ресурсов теме их потопления.

Напомним, в Китае опубликовали новые кадры авианосца Fujian, который должен стать первым авианосцем с катапультой для запуска самолетов.