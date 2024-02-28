"Это не обсуждается": Болгария не будет отправлять своих военных в Украину, — Минобороны

Болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил, что российский президент Владимир Путин не должен быть спокойным, ведь все варианты военной помощи Киеву остаются открытыми.

Болгария не будет отправлять своих военнослужащих на войну в Украину, однако российский президент Владимир Путин не должен быть спокоен из-за этого. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает издание Actualno.

"Мы точно не будем отправлять болгарских солдат в Украину. Этот вопрос в Болгарии не обсуждается", — утверждает Тагарев.

По словам главы Минобороны страны, в Кремле чувствуют себя "достаточно комфортно", потому что знают, что в Украину не пришлют военных.

"Путин не должен успокаиваться, потому что он должен знать, что все варианты военной помощи открыты. Есть страны, которые предлагают отправить войска на фронт, но Болгария этого делать не будет", — добавляет Тагарев.

В то же время министр не уточнил, какие именно страны готовы отправить военных в Украину.

"Цель — не дать Кремлю ненужного покоя, — отметил он.

В НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины, который состоялся 26 февраля в Париже заявил, что в Североатлантическом Альянсе допускают возможность отправки войск в Украину.

Как отметил французский лидер, два года назад многие лидеры европейских стран говорили, что не станут поставлять Украине танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия, однако их позиция изменилась.

Напомним, 26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Париже состоялось "боевое совещание" с участием президента Эммануэля Макрона, во время которого обсуждали отправку в Украину армейских подразделений.

В свою очередь бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью от 15 декабря сказал, что есть страны, которые рассматривают вероятность направления своих войск на помощь Киеву в борьбе с агрессией РФ. По его словам, Британия "первая в этом списке", однако политики никогда публично этого не признают.