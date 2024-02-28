"Решается судьба Европы": в Литве похвалили идею отправки западных войск в Украину

Габриэлюс Ландсбергис поддержал идею Эмманюэля Макрона. Министр иностранных дел Литвы считает, что нынешние времена требуют политического лидерства и смелости мыслить нестандартно.

Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить введение западных войск в Украину стоит внимания. Такое мнение в соцсети Х высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Времена, в которых мы живем, требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоявшая за вчерашней встречей в Париже (26 февраля, — ред.), заслуживает внимания", — написал Ландсбергис.

Что известно об инициативе Макрона

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя консенсуса среди союзников в этом вопросе пока нет.

Позже дипломатический советник французского президента заявил, что стабильность и безопасность Европы поставлены на карту в Украине, поэтому необходимо принять все необходимые меры для лучшей поддержки Киева. Он напомнил, что Франция всегда придерживалась принципа поддерживать Украину, но не воевать с Россией, ведь никто не заинтересован в эскалации войны. Однако, по словам Бонна, надо изучить все пути оказания помощи Украине.

В ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил сказал, что Альянс не планирует отправлять свои войска в Украину. А союзники по НАТО и так оказывают Украине беспрецедентную помощь, начиная с 2014 года.

Идея отправки в Украину западных войск не вызвала энтузиазма, заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, во время встречи в Париже этот вопрос вызвал бурную дискуссию, но никакого согласия не было.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.