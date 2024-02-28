Очередное награждение: ВСУ нанесли удар из Himars по построению оккупантов, — соцсети (карта)

В результате атаки якобы погибли несколько офицеров 155 бригады морской пехоты РФ. Всего ликвидировано 19 россиян, а 12 оккупантов получили ранения.

Украинские военные из РСЗО Himars нанесли удар по построению 155-й бригады морской пехоты России. Это якобы произошло 27 февраля. Об этом сообщил российский Telegram-канал "Досье шпиона", ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что командование проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, которые "отличились" в войне против Украины. Мероприятие проводилось в населенном пункте Еленовка, Донецкой области.

Еленовка на карте Фото: Google Maps

"Вследствие удара 19 военнослужащих бригады погибло, еще 12 получили ранения", — сказано в сообщении.

Более того, как отметили на канале, среди погибших могут быть заместитель командира бригады Кожухов Роман, майор Абилов Александр, а также капитан Шахманов Наиль. Кроме того, ранение получил полковник Михаил Гудков.

"Источник сообщает, что командование было осведомлено о работе вражеского разведывательного БПЛА в их районе, однако данную информацию проигнорировало", — сказано в сообщении.

Отмечается, что российское командование решило наградить оккупантов возле памятника неизвестному солдату Великой Отечественной войны.

Удар по построению ВС РФ Фото: Скриншот

Об ударе по построению оккупантов также написал бывший нардеп Украины, которого подозревают в измене родине, Олег Царев. Правда, он не стал описывать подробности произошедшего. Однако назвал командиров ВС РФ "необучаемыми".

"Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО "HIMARS" по нашим военнослужащим и о последующих потерях. Необучаемые", — написал он.

Олег Царев об ударе по построению ВС РФ Фото: Скриншот

На момент написания новости официальных комментариев по поводу произошедшего ни от российской, ни от украинской стороны не было.

Напомним, что еще 21 февраля сообщалось об атаке ВСУ по построению ВС РФ из РСЗО Himars. Тогда российские военные начали распространять информацию о том, что 20 февраля был нанесен удар по оккупантам возле населенного пункта Трудовское. В результате удара сильно пострадали два подразделения – 4-я и 6-я роты 29 армии РФ.