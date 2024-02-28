Активно помогает Китай: хакеры выяснили, как в РФ производят дроны "Орлан-10" (документы)

Хакеры выяснили, что Россия использует фирмы-прокладки, чтобы покупать западное оборудование для производства военной продукции. Почти все такие компании не попадают под санкции.

Россия для производства БПЛА "Орлан" покупает все больше оборудования через Китай, используя китайскую национальную валюту — юани. Подрядчики понимают, что занимаются закупкой иностранной продукции в обход санкций. Об этом сообщает Informnapalm.

Отмечается, что украинские хакеры группы "Кибер Сопротивление" смогли найти новые данные относительно производства российских дронов "Орлан-10". Сообщается, что весьма большую роль в получении информации хакерами сыграл ответственный за закупки для отдела исследований и разработки "Специального Технологического Центра" Андрей Павлович Флоринский. Полученные от него данные о деятельности СТЦ передавались украинским спецслужбам и иностранным партнерам с целью усиления санкционного режима.

Флоринский Андрей Фото: InformNapalm

В материале также говорится, что РФ покупает через Китай швейцарские комплектующие. Большинство российских "прокладок" даже не скрывают того факта, что они осуществляют закупку продукции в этой стране.

Российские документы Фото: InformNapalm

Российские документы Фото: InformNapalm

Российские документы Фото: InformNapalm

В документах из почты Флоринского можно увидеть большую потребность "СТЦ" в видеокамерах шведской фирмы Axis. Они используются не только в БПЛА, но и для производства системы РБ-333А "Свирель". Более того, производитель "Орланов" покупает ткани для своих БПЛА британского производства.

Российские документы Фото: InformNapalm

Сообщается, что с российским производителем военной продукции "СТЦ" сотрудничает очень большое количество фирм, которые можно назвать "прокладками". Почти все из них не находятся под санкциями. Такие компании создаются очень быстро и пользуются именно несовершенством санкционных механизмов.

Напомним, 18 февраля в РФ раскрыли темпы производства беспилотников "Орлан". По словам главного конструктора Романа Иванова, до 70% всей информации на поле боя оккупанты получают именно с дронов "Орлан-10" и "Орлан-30".