Ослепить "Орланы": Зеленский поручил создать систему против разведывательных дронов РФ

По словам главы государства, такая система должна объединить армию и промышленность. Это необходимо, чтобы производители точно знали потребности фронта, а войско — производственные возможности во всех регионах.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства, военнослужащими и оборонно-промышленным комплексом. Главная тема обсуждений — оружие против вражеских разведывательных дронов. Об этом глава государства сообщил в среду, 14 февраля, в Facebook.

По словам украинского президента, "Орланы" или ZALA над линией фронта — это "глаза" для артиллерии и ударных беспилотников российских оккупантов.

"В Украине есть решение, как их ослепить. Следует внедрять системный подход от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения", — добавил Зеленский.

Как рассказал глава государства, он дал поручение создать комплексную систему, которая бы соединила армию и промышленность. Это необходимо, чтобы производители точно знали потребности фронта, а армия — производственные возможности во всех регионах.

"Фронт требует быстрой реакции на вызовы и угрозы. Мы должны делать все, чтобы защитить самое главное, что у нас есть на поле боя — жизнь наших воинов", — отмечал президент.

Напомним, 13 февраля аналитики DeepState сообщили, что ситуация к востоку от Часового Яра в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским Донецкой области продолжает ухудшаться. Одна из причин успеха оккупантов — массовое применение сбросов и FPV-дронов.