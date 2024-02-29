Приднестровье приняло решения для оправдания Кремля: в ISW назвали 2 сценария эскалации

По словам аналитиков, термин "защита" использовался преднамеренно, чтобы в Кремле, если понадобится, рассмотрели возможность военного сценария. Самое опасное — решение Москвы об аннексии Приднестровья, которое послужит оправданием интервенции.

28 февраля в сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье состоялся седьмой съезд депутатов всех уровней. Нам нем приняли ряд решений, вероятно, оправдывающих масштабную эскалацию против Молдовы. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 28 февраля.

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Кремль пойдет на такие меры уже сейчас, или в долгосрочной перспективе.

На съезде приняли семь решений, в т.ч. обратились к Госдуме РФ с просьбой о "защите" от растущего давления со стороны Молдовы. По словам аналитиков, термин "защита" использовался преднамеренно — чтобы в Кремле, если понадобится, рассмотрели возможность вооруженного сценария.

Местные чиновники сослались на обязательства российской "миротворческой миссии". По словам аналитиков, такая просьба приднестровских депутатов может служить базисом для любой потенциальной интервенции в Приднестровье и Молдове в ближайшее время или в будущем. Таким же образом создавались предпосылки, чтобы оправдать вторжение в Украину и Грузию.

В Кремле все чаще говорят о российских соотечественниках за рубежом, этнических русских и русскоговорящих, чтобы оправдать оккупацию Приднестровья, которая продолжается с 1992 года.

Сценария развития событий

Вероятнее всего, в Кремле прибегнут к гибридным операциям, чтобы дестабилизировать положение в Молдове. Ставка делается на поляризацию общества перед предстоящей встречей Кишинева и ЕС и президентскими выборами. Самым опасным представляется возможное решение Кремля о формальной аннексии Приднестровья, чтобы оправдать военную интервенцию.

Глава Кремля Владимир Путин может отложить военные действия на более поздний срок. В РФ могут оказывать дополнительную экономическую поддержку Приднестровью: передать гуманитарную, финансовую помощь, или заключить новые торговые соглашения и попытаться заставить Молдову уступить требованиям и отменить новый Таможенный кодекс (одно из основных требований ЕС).

Могут направить дополнительную военную поддержку Приднестровью в будущем. Хотя сложно сказать, как будут переправляться военнослужащие и техника: самолетам РФ пришлось бы лететь через Украину или Румынию (страна НАТО). Или начать масштабную наземную операцию в Одесской области, что маловероятно, поскольку пришлось бы отвлекать войска от наступления на востоке Украины.

Пока ничто не указывает на то, что военный контингент в Молдове угрожает стабильности Молдовы.

Напомним, что накануне, 28 февраля в РФ заявили о защите "соотечественников". Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ считает, что угрозы эскалации в регионе сейчас нет.

Также сообщалось, что чиновники непризнанной республики заявили о "геноциде" со стороны Молдовы.