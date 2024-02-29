"Решения нет": в Польше рассказали об отправке контингента в Украину (видео)

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севьера отметил, что Варшава подходит к военному присутствию в Украине "с предельной осторожностью, или даже скептицизмом".

Решения о присутствии польского военного контингента в Украине не было. А вариант отправки польских сил на украинскую территорию даже не рассматривается. Об этом 28 февраля заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера.

Заявления польского чиновника прозвучало в Лондоне, где он провел консультации с советником премьер-министра Великобритании по вопросам безопасности Тимом Барроу, замминистра обороны Джеймсом Картлиджем и главой Министерства национальной безопасности MI5 Ричардом Муром.

"Решения о присутствии польского военного контингента в Украине не было и такой вариант не рассматривается. Мы подходим к военному присутствию с предельной осторожностью, или даже скептицизмом, принимая во внимание юридические последствия, которые может вызвать этот тип военного присутствия", — заявил Севьера.

По его словам, в нынешних условиях военное присутствие Польши в Украине не оправдано.

В таком же ключе прокомментировал возможность отправки польских войск в Украину и замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Он заявил, что Варшава не рассматривает идею отправки своих военных в Украину, добавив при этом, что польское руководство не имеет ни идеи, ни проекта по этому вопросу.

Напомним, после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже 26 февраля допустил отправку западных войск в Украину в будущем, в информационном поле начались обсуждения возможности командировки сил НАТО в Украину.

По этому случаю начальник генерального штаба голландской армии генерал Онно Эйхельсхайм сказал, что сценарий размещения западных сил должен представлять собой некую коалицию, например, через НАТО.