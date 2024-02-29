"Нападает на слабых". Дуда прокомментировал вероятность атаки РФ на страны НАТО

Польский президент сомневается в агрессии со стороны РФ и утверждает, что Кремль не нападает на страны, которые имеют сильную армию.

Президент Польши Анджей Дуда выразил свои сомнения относительно возможности России атаковать любую страну, входящую в состав Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание Fakt.

"Я не верю в это, потому что верю, что мы будем готовы", — заявил он.

Согласно высказыванию Дуды, Россия не будет атаковать страны НАТО при условии, что они будут обладать достаточной силой и мощью.

"Вы не нападаете на сильных. Вы нападаете на слабых. На тех, кого можно легко победить. Я думаю, что если бы (российский диктатор, — ред.) Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", — подчеркнул президент Польши.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен как и его коллеги из ЕС, бьет тревогу из-за увеличения оборонных расходов РФ, что может привести к прямой конфронтации с НАТО и проверки обязательства Альянса по коллективной безопасности.

Также в начале февраля сообщалось, что вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация в мире напряженная, и польская сторона допускает возможность нападения России.

14 января СМИ сообщили со ссылкой на секретные документы Бундесвера, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

1 февраля Румыния присоединилась к ряду стран НАТО, чьи высокопоставленные представители высказывают предостережения от возможного конфликта с Россией. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад заявил, что его страна на данный момент не готова к возможной войне с Россией, но подчеркнул, что необходимо серьезно рассматривать данную угрозу.