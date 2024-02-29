Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину (видео)

Российский президент заявил, что западные страны должны понимать, что у РФ тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

Глава Кремля Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.

Российский президент резко отреагировал на возможность отправки на Украину натовских военных контингентов. По его словам, стоит помнить судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию России.

Теперь последствия для "возможных интервентов", по его словам, будут гораздо более трагичными. Путин заявил, что западные страны должны понимать, что у РФ тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

"Это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации", — заявил Путин.

Глава Кремля пригрозил "вскоре" продемонстрировать межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат". По его словам, стратегические ядерные силы РФ сейчас находятся в состоянии полной боевой готовности. Отдельно Владимир Путин подтвердил, что Россия в войне против Украины уже использовала гиперзвуковые ракеты морского базирования "Циркон".

Напомним, 29 февраля Путин оправдал вторжение на территорию Украины. По словам руководителя Кремля, вооруженный конфликт на территории Украины якобы спровоцировал Запад, а россияне не планируют останавливаться во время боевых действий. Он также утверждает, что жители оккупированных территорий "с любовью" отнеслись к интервенции РФ.