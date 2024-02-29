Продвинулись на 6 км: ВС РФ пытаются закрепиться вокруг Авдеевки, — британская разведка

По словам аналитиков, противник хочет сейчас нарастить темп наступления, чтобы не дать украинским защитникам эффективно выстроить оборону.

Российские оккупанты продолжают активные действия на фронте, в частности в районе города Авдеевки Донецкой области, который им накануне удалось взять под свой контроль. В отчете разведки Минобороны Великобритании от 29 февраля высказались по этому поводу.

По данным аналитиков, с 17 февраля, когда город на Донбассе перешел в руки противника, ВС РФ смогли продвинуться еще на 6 километров от центра Авдеевки. Соответственно, делается вывод, что именно это направление является для врага приоритетным и в ближайшее время ничего не изменится.

Также в британской разведке отметили, что российские оккупанты, вероятнее всего, взяли под свой контроль еще несколько населенных пунктов в этом районе. Речь идет про Ласточкино, Степовое и Северное. Соответственно, такие тактические успехи могут помочь противнику укрепить свои позиции вокруг Авдеевки.

"Россия также, вероятно, стремится нарастить темп на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше стационарных, хорошо обороняемых позиций и городских районов, с которых украинские силы могут обороняться", — подытожили аналитики.

В британской разведке проанализировали действия ВС РФ возле Авдеевки Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 февраля сообщалось, что генерал США рассказал, могут ли ВС РФ пойти в масштабное наступление. По словам экс-главнокомандующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, противник продолжает отмечать захват Авдеевки, будто это один из решающих успехов войны. Командование ВС РФ не жалеет сил на продвижение вперед, в то время как экономика Кремля пребывает в "хрупком" положении.

Также в 110-й ОМБр раскрыли детали выхода из Авдеевки. По словам спикера подразделения Ивана Секача, после выхода из захваченного города на Донбассе бригада сохранила свою боеспособность и сейчас набирает новых людей.