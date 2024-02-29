"Линии обороны готовились": в 110-й ОМБр раскрыли детали выхода из Авдеевки (видео)

По словам спикера 110-й ОМБр Ивана Секача, после выхода из Авдеевки бригада сохранила свою боеспособность и сейчас набирает новых людей.

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Во время пребывания 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на Авдеевском направлении линии обороны уже готовились Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью бригады Иван Секач в эфире "Радио Свобода".

Секач отметил, что 110-я ОМБр, которая отошла на ротацию, сохранила свою боеспособность и сейчас открывает программу рекрутинга и набирает новых людей.

"Те люди, которые отошли в пункты постоянной дислокации, будут выезжать по отпускам, с другими людьми будут работать психологи от Министерства обороны. Также будет восстанавливаться техника", – отметил он.

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По словам спикера, во время пребывания 110-й ОМБр на Авдеевском направлении шла подготовка линий обороны.

"Я – не специалист по инженерным войскам, но говорю, что я видел – линии обороны готовились, окопы рылись, инженерная техника постоянно работала на нашем направлении", – отметил он.

Секач также прокомментировал ситуацию с ранеными военными, которые остались в укрепрайоне "Зенит". По его словам, оккупанты обошли украинские позиции через трубу, что стало "неожиданным шагом".

"Собирались выезжать эвакуационные машины, но настолько быстро развивалась ситуация, что машины туда уже просто бы не доехали", — рассказал спикер.

Иван Секач о выходе из Авдеевки

Расстрел пленных на позиции "Зенит": что известно

Напомним, 19 февраля пресс-служба 110-й ОМБр сообщила, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.

О том, что раненые бойцы 110-й отдельной механизированной бригады остались на позиции "Зенит" также заявила сестра младшего сержанта и боевого медика "Джанго". По ее словам, военное командование не эвакуировало их, а договорились о том, что их заберут оккупанты, а те поднимут белый флаг.

Боец 110-й ОМБр Виктор Биляк рассказал, что тяжело раненых поначалу собирались эвакуировать, но впоследствии не смогли вывезти. После этого появилась информация о расстреле военных, которым не удалось выйти из осажденного города. Заявлялось о шести погибших.

В свою очередь спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь сказал, что украинские военнослужащие до последнего пытались заехать на позицию "Зенит" в Авдеевке, однако ВС РФ имели десятикратное превосходство по количеству огневых средств поражения и "расстреливали абсолютно все, что движется".