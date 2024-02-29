"Лінії оборони готувалися": у 110-й ОМБр розкрили деталі виходу з Авдіївки (відео)

За словами спікера 110-ї ОМБр Івана Секача, після виходу з Авдіївки бригада зберегла свою боєздатність і зараз набирає нових людей.

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Під час перебування 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Авдіївському напрямку лінії оборони вже готували Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю бригади Іван Секач в ефірі "Радіо Свобода".

Секач зазначив, що 110-та ОМБр, яка відійшла на ротацію, зберегла свою боєздатність і зараз відкриває програму рекрутингу та набирає нових людей.

"Ті люди, які відійшли в пункти постійної дислокації, будуть виїжджати по відпустках, з іншими людьми будуть працювати психологи від Міністерства оборони. Також буде відновлюватися техніка", — зазначив він.

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За словами спікера, під час перебування 110-ї ОМБр на Авдіївському напрямку тривала підготовка ліній оборони.

"Я — не фахівець з інженерних військ, але кажу, що я бачив — лінії оборони готувалися, окопи рилися, інженерна техніка постійно працювала на нашому напрямку", — зазначив він.

Секач також прокоментував ситуацію з пораненими військовими, які залишилися в укріпрайоні "Зеніт". За його словами, окупанти обійшли українські позиції через трубу, що стало "несподіваним кроком".

"Збиралися виїжджати евакуаційні машини, але настільки швидко розвивалася ситуація, що машини туди вже просто б не доїхали", — розповів спікер.

Іван Секач про вихід з Авдіївки

Розстріл полонених на позиції "Зеніт": що відомо

Нагадаємо, 19 лютого пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.

Про те, що поранені бійці 110-ї окремої механізованої бригади залишилися на позиції "Зеніт" також заявила сестра молодшого сержанта і бойового медика "Джанго". За її словами, військове командування не евакуювало їх, а домовилися про те, що їх заберуть окупанти, а ті піднімуть білий прапор.

Боєць 110-ї ОМБр Віктор Біляк розповів, що важко поранених спочатку збиралися евакуювати, але згодом не змогли вивезти. Після цього з'явилася інформація про розстріл військових, яким не вдалося вийти з обложеного міста. Заявлялося про шістьох загиблих.

Зі свого боку речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь сказав, що українські військовослужбовці до останнього намагалися заїхати на позицію "Зеніт" в Авдіївці, проте ЗС РФ мали десятикратну перевагу за кількістю вогневих засобів ураження і "розстрілювали абсолютно все, що рухається".