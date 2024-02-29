Оборона и удерживание: Сырский назвал ключевые задачи ВСУ на фронте (фото)

Главком подчеркнул, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять резервы, поэтому он обратил особое внимание на то, как организована работа на пунктах управления, на своевременность и адекватность принимаемых решений.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский побывал в четверг, 29 февраля, в воинских частях на Авдеевском и Кураховском направлениях. Об этом он написал на официальной странице в Facebook.

В сообщении он отметил такие ключевые задачи украинских бойцов, как оборона и удержание занимаемых рубежей и восстановление утраченных позиций.

Он отметил, что именно здесь бригады ВСУ ведут жестокие бои с превосходящими силами российских войск, которые несут значительные потери в живой силе и технике, однако упорно продолжают атаковать украинские позиции, что иногда приносит успех оккупантам на отдельных участках.

"Главная моя задача — эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли", — отметил генерал.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Сырский подчеркнул, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.

"Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями", — отмечает главком.

Напомним, ранее в отчете Института изучения войны сообщили, что российские войска 26 февраля продвинулись на юг от Кременной на фоне позиционных боев, продолжающихся на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Также сообщалось, что, по оценкам DeepState, Степное и Северное уже оккупированы.