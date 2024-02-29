Отсечь претензии Китая: подводная лодка SS-711 сил Тайваня проходит испытания (видео)

Субмарина пройдет испытание на выносливость — ее погрузят до точки, называемой "глубиной раздавливания", где она должна выдержать большое давление. Затем будет протестировано вооружение.

В последние годы Тайвань заметно усилил вооружение, чтобы в случае необходимости бросить вызов Народно-освободительной армии Китая. В частности пополнением военно-морских сил Тайваня стала долгожданная подводная лодка Hai Kun или SS-711, которая в настоящее время проходит ходовые испытания. Об этом 29 февраля сообщили в Bulgarian Military.

Дизель-электрическая подводная лодка Hai Kun (SS-711) была спущена на воду в сентябре прошлого года в Гаосюне, оживленном портовом городе на юге Тайваня, что ознаменовало собой важную главу в оборонительной стратегии страны.

Эксперты отмечают, что начало испытаний SS-711 вселяет надежду в тайваньский флот. Однако даже если предположить, что испытания пройдут без заминок, пройдет немало времени, прежде чем эта субмарина будет активно включена в состав тайваньского флота. Кроме того, его небольшой размер создает потенциальные проблемы в случае возможного конфликта с Китаем.

Какие испытания пройдет SS-711

Прежде чем подводная лодка Hai Kun будет принята на вооружение, она должна пройти ряд сложных подводных испытаний. Они необходимы для того, чтобы убедиться в ее безопасности и работоспособности.

Один из ключевых тестов проверяет, насколько хорошо субмарина выдерживает давление. Инженеры погружают ее на самую большую глубину и даже дальше, до точки, называемой "глубиной раздавливания". Если она выдерживает это, значит, она надежна и безопасна для использования.

Еще один важный тест проверяет, насколько хорошо подводная лодка SS-711 может двигаться. Этот тест включает в себя погружение, всплытие и изменение направление движения. Инженеры также исследуют балластные цистерны, которые помогают контролировать плавучесть, и движитель.

Также проверяется функционал всех систем в течение длительного времени без выхода на поверхность. И, конечно же, испытывается вооружение подводного аппарата.

Подводный потенциал Тайваня и КНР

В настоящее время Тайвань располагает всего четырьмя полностью готовыми к эксплуатации подводными лодками. Две из них — подводные лодки класса Chien Lung голландской постройки, названные Hai Lung (SS-793) и Hai Hu (SS-794). Две другие субмарины родом из США и относятся к классу Tench — это Hai Shih (SS-791) и Hai Bao (SS-792). Все эти субмарины работают на дизель-электрических двигателях.

В свою очередь Китай располагает одной обычной подводной лодкой с баллистическими ракетами, шестью атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, девятью атомными ударными субмаринами и 45 обычными ударными подводными лодками. Таким образом в военной мощи подводного флота преимущество на стороне НОАК.

Ранее сообщалось, что Тайвань приступил к реализации проекта по созданию флота из новейших фрегатов. Корабли будут оснащены некоторыми противолодочными решениями от Lockheed Martin.