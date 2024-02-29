"Нужна определенность": ветеран назвал способ усовершенствовать процесс мобилизации (видео)

По словам бойца Юрия Гудыменко, ясность в процессе мобилизации снижает страхи, даже если она может быть неприятной.

Государство должно обеспечивать гражданам ясность относительно мобилизации и их роли в военное время. Об этом сообщил ветеран Юрий Гудыменко в комментарии изданию LIGA.net.

Согласно его высказыванию, ясность снижает страхи, даже если она может быть неприятной, например, в отношении сроков призыва в армию.

"Неважно, какой именно это термин. Главное, чтобы он был четким и конкретным. У человека в голове будет построен план. Должен быть конкретика, что ты сразу не попадешь на передовую", — сказал Гудыменко.

Он подчеркнул, что у будущего солдата, просматривающего видеозаписи с боевыми действиями, боями и ранеными, может сложиться неверное впечатление о том, что 99,9% бойцов постоянно участвуют в интенсивных боевых сражениях круглосуточно.

Но Гудыменко подчекнул, что это не так.

"Есть тихие направления, есть более громкие направления, есть вторая и третья линия, тыловые структуры, в которых служат сотни тысяч людей. Просто их не показывают, они никому не интересны. Если будет уверенность, что после учебы ты не будешь приближаться к фронту ближе, чем на 20 км, где ничего не прилетает, но ты уже слышишь что-то, потом на 5 км от фронта, где уже прилетает, но не так, как на переднем крае. мой батальон постепенно закалился", — заявил ветеран.

В заключение, он подчеркнул, что для борьбы со страхом неопределенности государству необходимо обеспечивать конкретные данные и информацию.

Напомним, 27 февраля в Минобороны ответили, когда заработает электронный кабинет призывника. Законопроект о введении электронного кабинета уже приняли в Верховной Раде. В министерстве заверили, что специалисты начали работу над функционалом.