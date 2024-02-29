"Возраст — хотя бы до 23 лет": у "Волков Да Винчи" рассказали, какая нужна мобилизация (видео)

Боевой медик батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Козятинский считает, что воевать должны все украинцы.

Мобилизационный возраст в Украине нужно снизить до 23 лет. Об этом сообщил боевой медик батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Козятинский в эфире Ранок.LIVE.

Военный отметил, что согласен с уменьшением мобилизационного возраста и считает, что воевать должны все. По его словам, это надо было сделать давно.

"Надо уменьшить мобилизационный возраст хотя бы до 23 лет", — заявил он.

Командир штурмовой группы под псевдонимом "Макар" из 3 ОШБр рассказал YouTube-каналу Ukrainian Witness о том, что война не обойдет никого. По его словам, боевые действия будут продолжаться и в дальнейшем.

"Думать, что вы пересидите дома, она вас не коснется, то нет, война коснется всех", — пояснил военный.

ВСУ, по его словам, нужно больше оружия. Дроны и системы РЭБ это уже необходимость для Сил обороны. Не обошел он и вопрос мобилизации, заявив, что в армии нужны постоянно люди.

Мобилизация в Украине и снижение призывного возраста

Снижение призывного возраста в Украине, как сообщает The New York Times, может привести к новому демографическому кризису. В СМИ назвали окопную войну "ужасной перспективой". Сообщается, что мобилизация 20-летних может поставить безопасность Украины под угрозу "через десятилетия". Журналисты объяснили, что украинские солдаты проводят три дня на передовой, а затем столько же находятся на менее опасных позициях. В частности, речь идет о заброшенных домах в соседних селах.

Напомним, 29 февраля стало известно, комитет Рады одобрил освобождение от призыва ряда категорий граждан. Одинокие и многодетные родители, родственники инвалидов I-II группы, опекуны несовершеннолетних согласно законопроекту №10449 не подлежат мобилизации. На заседании при рассмотрении этого блока вопросов присутствовали министр социальной политики и заместитель министра здравоохранения. Их позицию учли.