Британский военачальник помог Украине уничтожить российские военные корабли, — The Times

По словам журналистов, адмирал Энтони Радакин отложил свою отставку с должности начальника штаба обороны на год, чтобы продолжить оказывать помощь Украине.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании адмирал Энтони Радакин продолжит исполнять свои обязанности еще на год, несмотря на истечение срока его службы. Это решение было принято после того, как адмирал Радакин сыграл ключевую роль в поддержке Украины в ее усилиях по противодействию России. Об этом сообщает издание The Times.

По данным источника, адмирал вел активную дипломатическую деятельность в прошлом году между Вашингтоном и Киевом. В рамках этой деятельности он лично участвовал в ключевых встречах с украинским военным руководством. Это происходило на фоне возрастающей тревоги в Белом доме по поводу возможности слишком тесного вовлечения США в конфликт.

"Он смог понять тактические детали сухопутной войны в Украине, а также увязать их с более широкой стратегической картиной и необходимостью согласования военного ответа с экономическими и дипломатическими усилиями", — пишет издание.

По словам украинского военного источника, британский военный был высоко оценен за свое мудрое стратегическое мышление. Его вклад в разработку боевых планов для Украины был значительным, при этом он умело учитывал соображения безопасности, не вдаваясь в подробности.

"Считается, что Радакин помог украинцам со стратегией уничтожения российских кораблей и открытием Черного моря, благодаря чему морская торговля Украины вернулась к довоенному уровню", — сообщает The Times.

Энтони Радакин

Напомним, что недавно представитель министерства обороны Великобритании заявил, что а войне с РФ Украина самостоятельно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow, осуществляя их наведение на цели без участия Великобритании.

24 января немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Великобритания планирует купить немецкие ракеты Taurus, чтобы иметь возможность отправить в Украину больше ракет Storm Shadow. В издании заявили, ссылаясь на свои источники, что инициатива по обмену ракетами рассматривается в ФРГ уже несколько недель.