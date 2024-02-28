"Дело ВСУ": Британия опровергла заявление Шольца о помощи Украине в наведении Storm Shadow

Поо данным Минобороны, Британия не вмешивается в процессы наведения украинскими войсками ракет Storm Shadow, а лишь поставляет вооружение для ВСУ.

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В войне с РФ Украина самостоятельно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow, осуществляя их наведение на цели без участия Великобритании. Об этом заявил представитель министерства обороны Великобритании, передает издание The Guardian.

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы нацеливания — это дело Вооруженных сил Украины", — заявил представитель минобороны.

Он также отметил, что Великобритания, совместно с другими союзниками, поставляет Украине определенные виды вооружения для поддержки ее в сопротивлении незаконной и необоснованной агрессии со стороны России.

Что известно про высказывание Шольца про передачу ракет Британией

Отметим, что недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Германия "была втянута в войну".

26 февраля на встрече с журналистами канцлер в ответ на вопрос, опасается ли он вовлечения Германии в войну в случае поставок Украине ракет TAURUS ответил:

"Это очень дальнобойное оружие, и то, что делают британцы и французы по наведению на цель и сопровождению, делать из Германии невозможно. Недопустимо, чтобы немецкие солдаты, в каком бы месте и где бы они ни находились, имели отношение к целям, которые может поражать эта система… В том числе и в Германии", — ответил канцлер.

Отличие от Великобритании и Франции Шольц объяснил так: "То, что делают другие страны, имеющие иные традиции и иные конституционные органы, это нечто, что мы таким же образом делать не можем".

Напомним, 24 января немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Великобритания планирует купить немецкие ракеты Taurus, чтобы иметь возможность отправить в Украину больше ракет Storm Shadow. В издании заявили, ссылаясь на свои источники, что инициатива по обмену ракетами рассматривается в ФРГ уже несколько недель.

Кроме того, журнал Spiegel сообщил, что федеральное правительство Германии открыто для такого "обмена кольцами" и "ведет переговоры с Лондоном".