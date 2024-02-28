"Справа ЗСУ": Британія спростувала заяву Шольца про допомогу Україні в наведенні Storm Shadow

За даними Міноборони, Британія не втручається в процеси наведення українськими військами ракет Storm Shadow, а лише постачає озброєння для ЗСУ.

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У війні з РФ Україна самостійно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, здійснюючи їх наведення на цілі без участі Великої Британії. Про це заявив представник міністерства оборони Великої Британії, передає видання The Guardian.

"Використання Україною Storm Shadow і процеси націлювання — це справа Збройних сил України", — заявив представник міноборони.

Він також зазначив, що Велика Британія, спільно з іншими союзниками, постачає Україні певні види озброєння для підтримки її в опорі незаконній і необґрунтованій агресії з боку Росії.

Що відомо про висловлювання Шольца про передачу ракет Британією

Зазначимо, що нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц укотре виступив проти поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Він підкреслив, що не хоче, щоб Німеччина "була втягнута у війну".

26 лютого на зустрічі з журналістами канцлер у відповідь на запитання, чи побоюється він залучення Німеччини до війни в разі поставок Україні ракет TAURUS відповів:

"Це дуже далекобійна зброя, і те, що роблять британці і французи з наведення на ціль і супроводу, робити з Німеччини неможливо. Неприпустимо, щоб німецькі солдати, в якому б місці і де б вони не перебували, мали стосунок до цілей, які може вражати ця система... Зокрема і в Німеччині", — відповів канцлер.

Відмінність від Великої Британії та Франції Шольц пояснив так: "Те, що роблять інші країни, які мають інші традиції та інші конституційні органи, це те, що ми таким же чином робити не можемо".

Нагадаємо, 24 січня німецьке видання Handelsblatt повідомило, що Велика Британія планує купити німецькі ракети Taurus, щоб мати змогу відправити в Україну більше ракет Storm Shadow. У виданні заявили, посилаючись на свої джерела, що ініціатива щодо обміну ракетами розглядається у ФРН уже кілька тижнів.

Крім того, журнал Spiegel повідомив, що федеральний уряд Німеччини відкритий для такого "обміну кільцями" і "веде переговори з Лондоном".