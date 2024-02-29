Строили 5 лет: ВС РФ потеряли в Украине уже треть самолетов Су-34 (видео)

Несмотря на потерю самолетов, РФ и дальше будет продолжать применять управляемые авиабомбы, чтобы иметь хоть какое-то продвижение на фронте.

Россияне потеряли почти треть самолетов Су-34, а для хоть какого-то продвижения на фронте все чаще применяют управляемые авиабомбы. Об этом рассказал в эфире "Киев 24" эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский

"За 2 года полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине столько самолетов, сколько строила более 5 с половиной лет. Существенная потеря. Это — треть самолетов Су-34, которая стояла у них на вооружении", — отметил он.

Анатолий Храпчинский добавил, что российские оккупанты и дальше будут применять КАБы для ударов по прифронтовым населенным пунктам, поскольку поняли, что только так они могут где-то продвинуться.

"Здесь еще есть такой неотъемлемый фактор это то, что Россия воюет до последнего военного, и им очень нужно сброс КАБов. Мы видим, что именно такая стратегия помогает им захватывать некоторые позиции. Они будут сбрасывать КАБы на гражданские города, лишь бы только захватить хоть какой-то участок земли", — говорит эксперт.

Напомним, что российское командование использовало управляемые авиабомбы, чтобы обстрелять город Курахово, в направлении которого рвется ВС РФ. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилой квартал.

Ранее военный обозреватель сообщил, что в некоторые дни ВС РФ запускало по Авдеевке до сотни управляемых авиабомб. Самолеты, которые запускали КАБы, ВСУ начали сбивать — в частности, 27 февраля враг потерял два бомбардировщика, а несколькими днями ранее — еще семь.