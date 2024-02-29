"Сознательная утилизация": Россия повторно отправляет на фронт бывших пленных, — ГУР (видео)

В украинской разведке заявили, что российские власти не дают пообщаться только что освобожденным россиянам со своими семьями. Оккупантов отправляют на "профилактическую работу" в ФСБ, а затем возвращают на фронт.

Российские военные, которые возвращаются в Россию в результате обменов, возвращаются обратно на фронт, а не домой. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире программы "Тема с Мосейчук".

Сначала обменянных пленных забирают на "профилактическую работу" в ФСБ.

"Далее короткий процесс в закрытом режиме — так называемое "лечение". А дальше — воинская часть и возвращение на фронт", — заявил Юсов.

По данным ГУР, семьи не всегда имеют возможность даже по телефону пообщаться со своим освобожденным родственником. Бывшие пленные не едут домой, а сразу попадают на фронт как военнообязанные, где их судьба в большинстве случаев определена.

Юсов о возвращении российских пленных на фронт после освобождения (48:20)

"Они боятся правды, потому что человек, который возвращается из украинского плена, может рассказать, а как на самом деле в украинском плену. Что на самом деле происходит, что на самом деле делали и делают российские оккупанты и убийцы в Украине. И о военных преступлениях, и о том, что они видели", — пояснил Юсов.

По его словам, этой правды очень боится кремлевская власть.

"Российский режим путинский этой бациллы боится. Поэтому да, это сознательная утилизация", — добавил он.

Напомним, 28 февраля российское издание Baza сообщало, что в России возбудили уголовное дело против военнослужащего ВС РФ, который якобы после попадания в плен воевал на стороне ВСУ.

26 февраля заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что украинская и российская сторона взяли в плен соразмерное количество человек во время выхода бойцов ВСУ из Авдеевки Донецкой области.