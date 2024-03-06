"Мы не заключаем сделок с коммунистами". Будут ли Аргентина и США дружить против Китая?

Для Аргентины, которая не имеет доступа к международным рынкам капитала и где инфляция в прошлом году превысила 200%, Китай остается важнейшим инвестором и кредитором. Что могут США предложить взамен? Вряд ли Аргентине, которая является серийным неплательщиком, предоставят кредит. Но могут дать F-16 и статус партнера НАТО.

Президентская кампания Хавьера Милея в Аргентине была единственной в своем роде — от бензопилы, которой он размахивал на митингах, до его обещания создать рынок человеческих органов. Он кричал "Да здравствует свобода!" разгоряченной толпе и называл собственных клонированных собак своими ближайшими советниками. Эти выходки, однако, затмили самый радикальный пункт в платформе Милея — внешнюю политику, направленную на отдаление Аргентины от ее главного торгового партнера, Китая.

Фокус перевел статью Бенджамина Гедана о важности присоединения Аргентины к США в противостоянии с Китаем.

На протяжении всей своей победной кампании новый ультраправый президент страны, экономист-либертарианец, давал понять, что он не будет другом Си Цзиньпина. "Мы не заключаем сделок с коммунистами", — заявил Хавьер Милей в августе в интервью Bloomberg Television, поставив Китай в один ряд с Кубой, Никарагуа, Венесуэлой и Северной Кореей.

"Мы не заключаем сделок с коммунистами", — Хавьер Милей Фото: Getty Images

Теперь, когда Милей находится у власти, эта политика обещает кардинально изменить международные отношения Аргентины, повышает вероятность катастрофического для экономики дипломатического столкновения между Буэнос-Айресом и Пекином и предоставляет Соединенным Штатам неожиданную возможность предложить альтернативу китайской торговле и инвестициям. Ставки в регионе, где влияние Китая резко возросло за последние десятилетия, а у местных элит не остается стимулов принимать чью-либо сторону в американо-китайском соперничестве, высоки как никогда. Вашингтон должен максимально использовать эту возможность и продемонстрировать преимущества сотрудничества с Америкой.

Краткая справка

Высказывания Милея удивили многих в регионе, где неприсоединение к усиливающемуся соперничеству между Соединенными Штатами и Китаем стало догматом веры. Торговля между Латинской Америкой и Китаем стремительно росла с 2000 года, достигнув 450 миллиардов долларов в год. Пекин также направляет в регион огромные государственные и частные инвестиции. Китайский банк развития и Китайский экспортно-импортный банк за последние два десятилетия предоставили Латинской Америке кредиты на сумму 136 миллиардов долларов.

Китайский банк развития и Китайский экспортно-импортный банк за последние два десятилетия предоставили Латинской Америке кредиты на сумму 136 миллиардов долларов Фото: РИА Новости

Поэтому неудивительно, что Соединенные Штаты нашли мало сторонников своей идеи отделения от Китая. Первый госсекретарь президента Дональда Трампа Рекс Тиллерсон предупреждал соседей США об "имперских" амбициях Китая. Его преемник Майк Помпео придерживался аналогичного тона, отправившись в Панаму, чтобы подчеркнуть "хищническую экономическую деятельность" Китая. В ноябре на встрече латиноамериканских лидеров в Белом доме президент Джо Байден выразил тревогу по поводу "дипломатии долговой ловушки" Китая.

Латиноамериканские лидеры явно придерживаются другого мнения. В прошлом году Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем в пользу официальных связей с Китаем. Это последовало за аналогичными решениями Коста-Рики в 2007 году, Панамы в 2017-м, Сальвадора и Доминиканской Республики в 2018-м и Никарагуа в 2021-м. Сегодня на страны Латинской Америки и Карибского бассейна приходится 7 из 12 оставшихся дипломатических партнеров Тайваня.

В октябре президенты Чили и Колумбии встретились с Си в Пекине, где Колумбия и Китай повысили статус своих отношений до "стратегического партнерства". Оба президента — левые, но консерваторы в регионе также добивались расположения Китая. К ним относится тогдашний президент Эквадора Гильермо Лассо, бывший банкир, который в мае подписал с Китаем соглашение о свободной торговле. В общей сложности к китайской инициативе "Пояс и путь" присоединилась 21 страна региона.

До сих пор это было особенно актуально для Аргентины, которая является четвертым по величине получателем кредитов от китайских банков — в общей сложности 17 миллиардов долларов. Китай — второй по величине экспортный рынок страны после Бразилии, заполняющий грузовые суда на реке Парана огромными партиями аргентинской кукурузы, сои и пшеницы. Многомиллиардная кредитная линия Народного банка Китая стала важнейшим источником твердой валюты, помогая оплачивать импорт и выплачивать долги Международному валютному фонду. Для Аргентины, которая не имеет доступа к международным рынкам капитала и где инфляция в прошлом году превысила 200%, Китай остается незаменимым.

Взамен Аргентина согласилась разместить в Патагонии космическую станцию под управлением Народно-освободительной армии; предложила использовать китайские технологии для своего следующего ядерного реактора; выразила заинтересованность в покупке истребителей, разработанных Китаем и Пакистаном; а также изучила возможность строительства китайского порта в Огненной Земле в стратегическом проливе Бигл. Китай является главным инвестором в быстро развивающуюся литиевую промышленность Аргентины.

Удивительно, но в 2016 году аргентинская береговая охрана потопила китайское рыболовецкое судно, незаконно работавшее в море. Тем не менее, обычно Аргентина проявляет почтение к Пекину. В 2021 году предшественник Милея, левоцентрист Альберто Фернандес, отпраздновал столетний юбилей китайской Компартии, вспомнив о дружбе Хуана Перона и Мао Цзэдуна.

Новый поворот

Однако Милей, похоже, готов поставить эти отношения под угрозу. Находясь у власти, он не так прямолинейно выражает свое неприятие Китая, нехотя принимая торговые и инвестиционные отношения с этой страной. Во время инаугурации он дружески обменялся приветствиями с высокопоставленным китайским дипломатом и дружелюбно ответил на поздравительное письмо Си. Тем не менее, Милей не скрывает своих настоящих предпочтений. После встречи в Белом доме в ноябре он заявил, что во внешней политике Аргентины приоритет будет отдан "странам, уважающим свободу".

Во внешней политике Аргентины приоритет будет отдан "странам, уважающим свободу"

Учитывая консерватизм Милея и его боевой и импровизационный стиль руководства, дипломатический кризис кажется все более вероятным. Всего за два месяца пребывания на посту президента он отклонил приглашение присоединиться к возглавляемому Китаем блоку БРИКС в пользу Организации экономического сотрудничества и развития, назвал президента Колумбии "коммунистическим убийцей" и пообещал перенести посольство Аргентины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Даже среди западных друзей он выглядит как слон в посудной лавке. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Милей критиковал своих коллег за предательство капиталистических принципов.

Дилемма Китая

Для Китая Милей представляет собой дипломатический вызов. У Китая большой аппетит на аргентинский экспорт сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых, но Си известен тем, что не подставляет другую щеку. Китай наложил печально известные экономические санкции на Австралию за критику неправильного обращения Китая с пандемией COVID-19, а затем сделал то же самое с Литвой из-за Тайваня. Когда бывший ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару задумался о том, чтобы исключить китайскую компанию Huawei из своей беспроводной сети 5G, Китай пригрозил отказать в поставке вакцин против COVID. (Он осуществил эту угрозу в Парагвае, единственном дипломатическом партнере Тайваня в Южной Америке).

В последние годы Си стремится смягчить имидж Китая, который пострадал в результате пандемии и агрессивной "дипломатии волка-воина". В Латинской Америке Си, похоже, не обращает внимания на идеологии президентов и дружит как с консерваторами, так и с левыми лидерами. Ставка на обаяние дала неоднозначные результаты. По данным исследовательского центра Pew Research Center, почти половина бразильцев негативно относятся к Китаю, то же самое можно сказать и о трети аргентинцев. К тому же китайские инвестиции в регион в последние годы испарились, даже несмотря на то, что срок погашения предыдущих кредитов подходит к концу.

Тем не менее, Си не проявляет особой терпимости к Милею. За несколько дней до его инаугурации в Global Times, газете Коммунистической партии Китая, было опубликовано интервью с аргентинским экономистом, озаглавленное "Лучший подход для Аргентины — никогда не занимать чью-либо сторону". Позже Китай выразил неодобрение по поводу встречи (впоследствии опровергнутой) между новым министром иностранных дел Аргентины и старшим дипломатом Тайваня в Буэнос-Айресе, что привело к опасениям по поводу возможного замораживания кредитной линии Китая.

В последние годы Си стремится смягчить имидж Китая, который пострадал в результате пандемии и агрессивной "дипломатии волка-воина" Фото: Getty Images

Поучительным является опыт последнего консервативного президента Аргентины Маурисио Макри. Хотя Макри был более вежлив, чем Милей, в начале своего президентства он взбудоражил Пекин, пообещав укрепить связи с Вашингтоном, обнародовать секретные соглашения между Китаем и Аргентиной и пересмотреть приоритетные китайские проекты, включая две спорные плотины в отдаленной провинции Санта-Крус. В ответ Китай, как сообщается, пригрозил приостановить другие инвестиции в инфраструктуру, включая не связанный с ними железнодорожный проект, что стало примером использования необычных положений о перекрестном дефолте и перекрестном аннулировании в его зарубежных контрактах.

Макри в конечном итоге уступил, и вполне возможно, что Милей также избежит разлада с Китаем. При этом Милей, по общему мнению, гораздо менее дисциплинирован и гораздо более идеологичен, чем бывший бизнесмен и правоцентрист Макри. Напряженность в отношениях с Китаем может иметь значительные последствия для Аргентины. В ответ на западный поворот Аргентины Китай может ограничить доступ на свой рынок для аргентинского экспорта продовольствия, приостановить кредитную линию, прекратить обсуждение соглашения о свободной торговле с блоком Mercosur, сократить инвестиции в инфраструктуру и полезные ископаемые, а также применить другие экономические санкции. Примеров такого экономического принуждения множество. Только в этом месяце Эквадор отложил планы по передаче Украине военного оборудования российского производства после того, как Россия пригрозила бойкотировать эквадорские бананы, являющиеся одной из основных отраслей промышленности.

А что насчет Америки?

Парадоксально, но Милей является испытанием и для Соединенных Штатов. Его нескрываемое восхищение привело к завышенным ожиданиям поддержки больной аргентинской экономики. Потребности Аргентины многообразны, и их нелегко удовлетворить.

Соединенные Штаты, например, вряд ли предоставят кредит Аргентине, которая является серийным неплательщиком. Не ожидается также, что они сравнятся с многомиллиардными мегапроектами, которые Китай реализует в рамках инициативы "Пояс и путь", например, строительством железных дорог и плотин. Американские фермеры и скотоводы конкурируют со своими коллегами в Аргентине, поэтому Соединенные Штаты не заменят Китай в качестве основного экспортного рынка. Наконец, Байден не имеет такого влияния, как Си, на принятие решений в частном секторе, и американские компании по понятным причинам опасаются инвестировать в Аргентину.

Разногласия в политике могут стать еще одним камнем преткновения, по крайней мере для Байдена. Милей называет изменение климата "социалистической ложью", выступает против прав на аборты и контроля над оружием, а также любим ультраправыми деятелями, включая Трампа, Такера Карлсона и Виктора Орбана. 24 февраля он выступил на Конференции консервативных политических инициатив и с восторгом обнимал Трампа за кулисами. Милей уже испытал администрацию Байдена на прочность своими попытками контролировать протесты в стране, привыкшей к тому, что демонстранты мешают движению транспорта и заполоняют общественные площади по всей столице. У нового правительства уже было несколько возможностей продемонстрировать свой подход, в том числе во время общенациональной забастовки в январе. Его жесткая реакция вызвала критику со стороны Межамериканской комиссии по правам человека. Милей также продемонстрировал презрение к своим оппонентам в Конгрессе, назвав "предателями" законодателей, проголосовавших против предложенных им реформ, и предположив, что он сможет управлять страной с помощью исполнительных указов.

Такое поведение может привести к попыткам ввести условия для поддержки Аргентины, чтобы избежать повторения политики холодной войны США в регионе, когда логика "враг моего врага – мой друг" приводила к слепой поддержке репрессивных антикоммунистических режимов. Это касалось и Аргентины, где Соединенные Штаты поддерживали военный режим "грязной войны", убивший, по оценкам, 30 тысяч человек в период с 1976 по 1983 год. Во время своего воодушевляющего визита в Буэнос-Айрес 23 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен справедливо намекнул на возможные разногласия. Стоя рядом с министром иностранных дел Аргентины на пресс-конференции, он подчеркнул "сильную и долгую историю Аргентины в области трудовых прав, прав женщин и девочек, прав человека в более широком смысле". Если Аргентина не справится с этими задачами или ее демократические институты окажутся под угрозой со стороны авторитаррного президента, Белому дому следует пересмотреть свой подход. В качестве триггеров следует рассматривать жестокое обращение с мирными демонстрантами или запугивание законодателей, судей или журналистов.

Влияние США

Однако пока что Соединенные Штаты пытаются действовать по старинке. Это правильная идея. В конце концов, такой любви к США в Буэнос-Айресе не ощущалось с начала 1990-х годов, когда администрация президента Карлоса Менема стремилась к "плотским отношениям".

Байден командировал своего министра энергетики на инаугурацию Милея, а позже отправил в Аргентину своего заместителя советника по национальной безопасности по вопросам международной экономики. Со своей стороны, Блинкен пообещал, что "народ Аргентины может рассчитывать на нас, пока вы работаете над стабилизацией своей экономики". По сообщениям, Соединенные Штаты дали добро на продажу Аргентине самолетов F-16 – давняя просьба, ранее отклоненная Великобританией из-за опасений нового вторжения на Фолклендские острова. При Менеме Соединенные Штаты включили Аргентину в список "основных союзников, не входящих в НАТО", и теперь ведутся разговоры о том, чтобы включить эту страну в число официальных партнеров НАТО (Колумбия – единственная страна в регионе, которая в настоящее время носит это звание).

Белый дом также ищет способы стимулировать закупки аргентинского лития для аккумуляторов электромобилей, хотя закон о снижении инфляции отдает предпочтение минералам для аккумуляторов, произведенным и переработанным внутри страны или в странах, подписавших соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами. НАСА выразило заинтересованность в подготовке аргентинского астронавта для полета на Международную космическую станцию. Но Соединенные Штаты должны идти дальше и быстрее. Пока Аргентина сдерживает чрезмерные государственные расходы, правительство США должно принять меры по созданию инфраструктуры для существенного расширения производства продовольствия и энергии и включения Аргентины в американские цепочки поставок экологически чистой энергии.

От стратегии США в отношении Аргентины зависит очень многое. Даже активная поддержка Аргентины со стороны США не сможет компенсировать ухудшение отношений Аргентины с Пекином – Китай останется влиятельным игроком в этой стране. Однако если Соединенные Штаты помогут стабилизировать экономику Аргентины, это представит их как надежного друга, возглавляющего вторую по величине экономику Южной Америки. Это также продемонстрирует ценность партнерства с США для президентов, готовых не поддаваться искушениям огромного рынка Китая и любителей набивать карманы.

С другой стороны, отказ поддержать Милея в этот сложный период, когда глубокие бюджетные сокращения и зашкаливающая инфляция подрывают его популярность, послужит негативным сигналом, усиливая стремление к неприсоединению во всем западном полушарии.

Об авторе

Бенджамин Н. Гедан (@benjamingedan) – доктор философии, директор Латиноамериканской программы Международного научного центра имени Вудро Вильсона, адъюнкт-профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса, бывший директор отдела Южной Америки в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Обамы.