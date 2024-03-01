Под Угледаром погиб режиссер украинского телеканала (фото, видео)

Антон Яковенко, который работал режиссером монтажа на спортивном телеканале XSPORT, защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ. У него остались жена и маленькая дочь.

Война принесла Украине немало человеческих потерь как среди гражданских, так и среди тех, кто ежедневно борется за победу на поле боя. В этот раз на фронте погиб режиссер монтажа канала XSPORT Антон Яковенко. Об этом сообщил его друг и коллега Сергей Комар на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, погибший военный являлся режиссером монтажа спортивного телеканала, однако 24 февраля 2022 изменило его жизнь. Он отправился служить в составе 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени "Черных запорожцев".

"Последний бой Антона состоялся под Угледаром. Выражаем искренние соболезнования семье нашего друга. Спи спокойно, друг…" — говорится в сообщении.

Журналист телеканала XSPORT Александр Сукманский также выпустил материал на эту тему, где рассказал подробнее о пути украинского защитника. Про смерть военного пришло известие от жены Антона Яковенко.

Пока он работал в журналистике, то являлся режиссером монтажа различных проектов и создавал анонсы программ или трансляций телеканала. Благодаря его рукам и фантазии было создано много контента, который украинцы с радостью смотрели.

"Антон ушел на войну с первого дня… В больших компаниях не все сотрудники знают друг друга лично, но за эти два года Антон неоднократно передавал приветы всему коллективу XSPORT, интересовался делами коллег, абсолютно искренне болел за всех и каждого. Антон всегда мало рассказывал о себе, а на вопрос о всей тяжести и ужасе войны просто говорил: "Ай, Саня, тяжело … Но мы держимся! Надо эту сволочь выгнать", — рассказывает Александр Сукманский.

На Донбассе погиб режиссер монтажа XSPORT Антон Яковенко Фото: Facebook На Донбассе погиб режиссер монтажа XSPORT Антон Яковенко Фото: Facebook

За время войны журналистам удалось дважды встретиться лично, когда Антон Яковенко приезжал в небольшой отпуск. Александр Сукманский вспоминает, что ему каждый раз было неудобно отбирать драгоценное время, которое тот мог провести со своей семьей, однако погибший защитник находил возможность встретиться и поговорить о личном.

Последний его бой произошел рядом с городом Угледар в Донецкой области. У мужчины осталась жена, маленькая дочь, отец и брат. Его похоронят в Киеве.

Напомним, 29 февраля командование ССО сообщило о гибели бойцов 73-го морского центра спецопераций. По данным пресс-службы, украинские защитники погибли в столкновении с российскими оккупантами, обеспечивая отход основных сил группы.