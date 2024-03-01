"Рискуют жизнями": в Харьковской области хотят ужесточить принудительную эвакуацию (видео)

По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, противник активно атакует мирные населенные пункты при помощи артиллерии, БПЛА и минометов. Власти намерены сделать все, чтобы защитить людей.

В Харьковской области могут принять решение о принудительной эвакуации семей с детьми, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в ближайшее время в Совете обороны региона будет окончательно принято решение о том, чтобы принудительно вывезти с опасных населенных пунктов людей. Речь идет про 18 сел Великобурлукской и Ольховатской общин.

"Сейчас там проживают семьи со 161 ребенком. Ежедневно они рискуют жизнями, ведь россияне используют весь арсенал оружия: артиллерию, БПЛА, минометы, авиацию", — заявил Олег Синегубов.

Если брать в учет 57 населенных пунктов вышеперечисленные общины, а также Киндрашевскую и Куриловскую, то количество детей, которые там проживают, вырастает уже до 1082. Там планируют ввести обязательную эвакуацию населения. Соответственное письмо уже было получено от Купянской районной военной администрации.

Глава Харьковской ОВА добавил, что власти помогают людям покинуть свои дома, в которых сейчас находиться небезопасно из-за действий российских оккупантов. К этому процессу удалось привлечь практически 20 волонтерских организаций областного координационного центра.

"28329 человек за все время переехали в более безопасные условия, из них 869 детей. А конкретно с начала этого года — полторы тысячи человек, из них 140 детей. ОВА, волонтеры, международные организации оказывают помощь, сопровождение, жилье на первое время и не только. Жизнь и здоровье детей — самое важное!" — подытожил Олег Синегубов.

Напомним, 28 января сообщалось, что ВС РФ убили последнего жителя села в Сумской области. Мужчина, который стал жертвой обстрела оккупантов, вел домашнее хозяйство и в свое время отказался от эвакуации из опасного населенного пункта.