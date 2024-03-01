Падение Ил-76 под Белгородом: РФ готова передать тела "погибших пленных ВСУ"

По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, руководство Украины хочет забрать тела военнопленных. Контакты с представителями Киева по этому вопросу поддерживаются.

Москва готова вернуть Украине тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется, — объяснила она. — Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют".

По словам омбудсмена, она контактирует с представителями Киева по этому вопросу, а руководство Украины интересовалась возможностью забрать тела.

Крушение Ил-76

24 января над Белгородской областью упал военно-транспортный самолет Ил-76. Представители РФ утверждают, что на нем находились 65 украинских военнопленных.

По данным РФ, борт атаковали двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин заявил, что имело место "преступление Киева против собственных граждан".

Реакция Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы военнопленных перевозили на самолете Ил-76, на месте крушения непременно бы сняли несколько пропагандистских сюжетов. По его словам, погибшие на месте были бы в значительном количестве.

Напомним, что, по данным ГУР, украинцы, которых РФ объявила погибшими после падения Ил-76, все еще числятся как военнопленные.

Также сообщалось, что, по информации The New York Times, Ил-76 мог перевозить ракеты, сбить его могли с помощью Patriot, а число жертв завышено.