Рекорд по правкам: в Раде рассказали, когда утвердят закон о мобилизации

По словам народного депутата Федора Вениславского, профильный комитет продолжает рассматривать предложенный Кабмином документ и уже на следующей неделе начнется детальное обсуждение каждой правки. Есть два сценария, когда удастся закончить работу.

В Верховной Раде уже больше месяца рассматривают законопроект про мобилизацию №10449, который должен будет изменить некоторые нормы призыва. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" рассказал, когда его могут принять.

По его словам, в предложенный Кабинетом министров документ было внесено более 4 тысяч поправок, которые необходимо рассмотреть и вынести по ним решения. Более того, нардеп делится, что с начала полномасштабной войны это рекорд.

Все поправки пришлось разделить на 16 блоков, каждый из которых затрагивает отдельную тематику законопроекта. Комитету за четыре дня удалось рассмотреть все из них.

"Сейчас я пришел с заседания комитета, на котором мы финализировали и рассмотрели переходные и заключительные положения законопроекта. Далее, на основании концептуальных вещей, которые мы рассмотрели и поддержали или не поддержали в этих блоках, секретариат комитета сформирует сравнительную таблицу с законодательными предложениями, объединенными в эти 16 блоков", — заявил Федор Вениславский.

Только после этого, продолжает народный депутат, можно будет быстрее отклонить или одобрить соответствующие поправки. 4 марта, предварительно, секретариат подготовит сравнительную таблицу этого законопроекта, после чего комитет уже по статьям будет обсуждать все нюансы. На заседаниях будут присутствовать все те, кто и подавал поправки.

"Оптимистично – комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду", — продолжает Федор Вениславский.

Оба сценария предусматривают, что до конца текущего месяца за данный документ будет голосование во втором чтении.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что в Верховной Раде рассмотрели правки к законопроекту о мобилизации. По словам секретаря Комитета Романа Костенко, аспирантам-контрактникам оставили отсрочку, определили сроки прохождения БВП, обсудили демобилизацию, а также уточнение военнообязанными данных в ТЦК.