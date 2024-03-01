Заявление Макрона об отправке армии НАТО "ухудшило ситуацию" для Украины, — Politico

В издании отметили, что слова главы Франции о том, что НАТО, возможно, придется прислать солдат в Украину, "достигли совершенно противоположного" результата и были восприняты критикой.

Недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который высказал идею введения западных войск на украинские территории, "разоблачило раскол и разногласия" на Западе и "вызвало панику" относительно военной ситуации в Украине. Об этом пишет Politico.

В издании отметили, что слова главы Франции о том, что НАТО, возможно, придется отправить войска в Украину, были восприняты критикой.

Что о заявлении Макрона говорят на Западе

Журналисты напомнили, что канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление Макрона и прямо заявил, что западные правительства согласились, что "на украинской земле не будет никаких сухопутных войск, никаких солдат из европейских государств или стран НАТО".

Между тем его заместитель Роберт Хабек подчеркнул, что Франция должна сосредоточиться на увеличении поставок оружия в Украину.

Официальные лица во Франции заявили Politico, что комментарии Макрона имели целью активизировать западные государства и разжечь дискуссию о том, что нужно для предотвращения победы России.

"Но если замечания французского лидера имели целью послать решительное предупреждение Кремлю, они потерпели поразительную неудачу — на самом деле они достигли совершенно противоположного. К большой радости Кремля, комментарии Макрона разоблачили раскол и разногласия на Западе, вызывая панику относительно военного положения в Украине", — говорится в материале.

Макрон допустил возможность ввода западных войск в Украину

Напомним, во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не владеет конкретной информацией о потенциальном размещении западных войск на территории Украины. По его словам, Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Киев в середине марта.

29 февраля во время открытия Олимпийской деревни Парижских игр в Сен-Дени Эмманюэль Макрон прокомментировал свои недавние заявления о возможной отправке войск НАТО в Украину. Французский лидер назвал каждое слово об Украине "взвешенным" и "обдуманным".