Беспрецедентная результативность: NEXTER квалифицирует новый танковый боеприпас SHARD

Новый боеприпас подойдет почти для всех западных машин, кроме Challenger 2 из-за нарезной пушки. SHARD имеет меньшее воздействие на ствол, но больше бронепробиваемости.

Компания KNDS получила квалификацию на новое поколение 120-мм боеприпасов SHORAD. Он должен стать новым основным снарядом для танков. Об этом сообщает Army Recognition.

Страны НАТО получат боеприпас следующего поколения, который подойдет к почти всем танкам с калибром пушки 120-мм. Новый бронебойный подкалиберный оперенный снаряд с откидным поддоном (APFSDS) будет иметь на 15% больше огневую мощность, на 25% уменьшать износ ствола и имеет инновационную конструкцию.

Целью KNDS было вывести 120-мм вольфрамовый боеприпас APFSDS на новый уровень эффективности против всех современных танков и бронетехники как существующих, так и будущих. Характеристики снаряда:

бронепробиваемость увеличена на 15% при низком уровне рассеивания;

износ ствола уменьшен на 25%;

начальная скорость боеприпаса 1720 м/с для пушки Leclerc L52 и 1734 м/с для пушки Leopard 2 L55.

Основные характеристики SHARD Фото: Nexter Group

Также совместно с Plansee разработали удлиненный пенетратор из нового сплава вольфрама, чтобы преодолевать защиту танков последнего поколения. Новый боеприпас подходит под танки Leclerc, Leopard 2, M1 Abrams, Ariete и Centaruo 2. Он соответствует стандарту НАТО STANAG 4583 и IDC120. Таким образом западные машины смогут использовать один боеприпас, что упрощает логистику и делает расходы меньшими.

Напомним, 29 февраля в Британии объяснили, почему прототип Challenger 3 тестируют в Германии, а не в Соединенном Королевстве.

Также в РФ впервые показали бикалиберную РСЗО "Возрождение", которая сможет вести стрельбу снарядами различных калибров.