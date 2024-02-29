РСЗО будущего: в РФ впервые показали боевую машину "Возрождение" (фото)

Новая установка является бикалиберной, так как сможет вести огонь 122-мм реактивными снарядами от системы "Град" и термобарическими боеприпасами системы ТОС.

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Минобороны России впервые показало новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение", которая изготавливается на предприятии ОПК в Тульской области. Кадры опубликованы оборонным ведомством 28 февраля.

Ролик был обнародован по случаю визита на оборонные предприятия в регионе министра обороны РФ Сергея Шойгу. На кадрах можно заметить пусковую установку бикалиберной системе уже выполенную "в металле".

"Глава "НПО "СПЛАВ" Ринат Идрисов доложил, что в соответствии с поручением министра обороны РФ предприятие активно проводит техническое перевооружение, осуществляет масштабное строительство и реконструкцию производственных мощностей", — говорится в публикации.

Что известно о новой РСЗО

О том, что российские оружейники готовятся к производству новой РСЗО, стало известно в декабре прошлого года от главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Боевая машина РСЗО "Возрождение" создана на базе инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие". Судя по информации в открытых источниках, особенность "Возрождения" в том, что пусковая установка будет перезаряжаться не по одной ракете, а сразу целым пусковым контейнером.

Кроме того, система сможет использовать боеприпасы различных типов и калибров, поэтому специалисты называют ее бикалиберной. Например, "Возрождение", как заявлено, сможет вести огонь 122-мм реактивными снарядами системы дистанционного минирования "Земледелие" и РСЗО "Град", а также 220-мм ракетами РСЗО "Ураган" и боеприпасами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".

Применение 220-мм снарядов достигается за счет использования унифицированных транспортно-пусковых контейнеров.

Важно

Минирует и бьет термобарическими снарядами: РФ создает бикалиберную РСЗО "Возрождение"

Следовательно, новая система будет сочетать в себе элементы классической РСЗО и тяжелой огнеметной системы. Фактически, российские войска получат очень универсальную пусковую установку, которая сможет и наносить удары по позициям противника и блокировать передвижение войск установкой минных полей.

Напомним, 10 февраля стало известно, что на востоке Украины российские войска применили редкую РСЗО "Чебурашка". Ее задекларированный калибр 217 мм (фактически 240 мм) не является стандартным для армии РФ — этот калибр, как отметили эксперты, стандартный для Северной Кореи.