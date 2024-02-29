РСЗВ майбутнього: у РФ уперше показали бойову машину "Возрождение" (фото)

Нова установка є бікаліберною, оскільки зможе вести вогонь 122-мм реактивними снарядами від системи "Град" і 220-мм термобаричними боєприпасами системи ТОС.

Related video

Міноборони Росії вперше показало новітню реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Возрождение", яку виготовляють на підприємстві ОПК у Тульській області. Кадри опубліковані оборонним відомством 28 лютого.

Ролик було оприлюднено з нагоди візиту на оборонні підприємства в регіоні міністра оборони РФ Сергія Шойгу. На кадрах можна помітити пускову установку бікаліберної системи вже виконану "в металі".

"Голова "НВО "СПЛАВ" Рінат Ідрісов доповів, що відповідно до доручення міністра оборони РФ підприємство активно проводить технічне переозброєння, здійснює масштабне будівництво та реконструкцію виробничих потужностей", — ідеться в публікації.

Що відомо про нову РСЗВ

Про те, що російські зброярі готуються до виробництва нової РСЗВ, стало відомо в грудні минулого року від голови корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.

Бойова машина РСЗВ "Возрождение" створена на базі інженерної системи дистанційного мінування "Земледелие". З огляду на інформацію у відкритих джерелах, особливість "Возрождение" в тому, що пускова установка буде перезаряджатися не однією ракетою, а відразу цілим пусковим контейнером.

Крім того, система зможе використовувати боєприпаси різних типів і калібрів, тому фахівці називають її бікаліберною. Наприклад, "Возрождение", як заявлено, зможе вести вогонь 122-мм реактивними снарядами системи дистанційного мінування "Земледелие" і РСЗВ "Град", а також 220-мм ракетами РСЗВ "Ураган" і боєприпасами важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек" і ТОС-2 "Тосочка".

Застосування 220-мм снарядів досягається шляхом використання уніфікованих транспортно-пускових контейнерів.

Важливо

Мінує та бʼє термобаричними снарядами: РФ створює бікаліберну РСЗВ "Возрождение"

Отже, нова система поєднуватиме в собі елементи класичної РСЗВ і важкої вогнеметної системи. Фактично, російські війська отримають дуже універсальну пускову установку, яка зможе і завдавати ударів по позиціях противника, і блокувати пересування військ установкою мінних полів.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що на сході України російські війська застосували рідкісну РСЗВ "Чебурашка". Її задекларований калібр 217 мм (фактично 240 мм) не є стандартним для армії РФ — цей калібр, як зазначили експерти, стандартний для Північної Кореї.