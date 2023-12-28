РФ вироблятиме нову двокаліберну РСЗВ "Возрождение" у 2024 році: чим вона допоможе ворогу

Система "Возрождение" зможе функціонувати як система дистанційного мінування, так і РСЗВ, якщо буде оснащена уніфікованим транспортно-пусковим контейнером, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Російська Федерація почне виробництво нової двокаліберної реактивної системи залпового вогню "Возрождение" у першій половині 2024 року. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 27 грудня.

"Генеральний директор російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов 26 грудня заявив, що Росія почне виробництво нової двокаліберної РСЗВ "Возрождение" в першій половині 2024 року", — йдеться у повідомленні.

За словами Чемизова, "Возрождение" може функціонувати як система дистанційного мінування, так і РСЗВ, якщо система буде оснащена уніфікованим транспортно-пусковим контейнером. Крім цього, росіяни планують випробувати нову телекеровану бойову машину піхоти в бойових умовах. Зокрема, на БМП-3 "Ростех" хоче встановити комплекти дистанційного керування і відпрацювати їх на САУ 2С25М. Росіянин вважає, що дистанційно керовані БМП можуть знизити ризик втрат особового складу на небезпечних ділянках фронту.

Аналітики наголосили, що російські військові почали використовувати невеликі всюдиходи китайського виробництва для перевезення вантажів по багнистій місцевості у Запорізькій області. 27 грудня російський військкор опублікував кадри, на яких він та його команда випробовували ці всюдиходи біля невизначеної ділянки лінії фронту у Запорізькій області. Він стверджував, що всюдихід важить менше, ніж цивільна легкова автівка, в результаті це дозволяє йому легше долати багнисті території.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що у Росії побудували РСЗВ "Торнадо-Г" на новому шасі — 6х6 АМН-590951. Шасі здатне витримати підрив на фугасі до шести кілограмів.

16 листопада військово-політичний оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що у ворога зменшилася кількість РСЗВ. За його словами, окупанти хотіли стягнути РСЗВ ближче до лінії фронту, аби конкурувати з українською артилерією.