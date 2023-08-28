Броньований та автоматизований: РФ модернізувала РСЗВ "Торнадо-Г"

Головна зміна — нове шасі від броньовика ВПК "Урал", що має захищати екіпаж від осколків та підриву на фугасах.

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У російських соціальних мережах розповсюдилась фото нової версії БМ-21 "Град" під назвою "Торнадо-Г" в оновленому варіанті. Про це повідомляє Army Recognition.

Російська оборонна промисловість побудувала РСЗВ "Торнадо-Г" на новому шасі. Замість "Урала" в основі лежить шасі 6х6 АМН-590951. Таке саме, що ї у броньовика ВПК "Урал". Кабіна буде захищена від осколків та підривах на мінах. АМН-590951 здатний витримати підрив на фугасі до 6 кг.

Причина модернізації, як пишуть у виданні, полягає в тому, що базовий "Град" на базі Уралу має багато вразливостей, що стало причиною втрати 150 установок по відкритих даних. Стверджується, що оновлений "Град-Г" має автоматизовану систему керування вогнем, що дозволяє екіпажу знаходитись всередині машини.

Пускова залишилась тією самою — 40 направляючих калібру 122-мм. Кут платформи від 0 до +55 градусів з поворотом на 60 градусів праворуч і 120 ліворуч.

Також машину можуть оснастити 7,62-мм кулеметом дистанційного керування для захисту від повітряних загроз. Двигун став потужніше й має 320 к. с. замість базових 180. Завдяки цьому максимальна швидкість зросла з 75 км/год до 100 км/год.

Нагадаємо, 7 серпня українські військові показали розібраний корегований снаряд "Торнадо-Г", який було виготовлено 1 лютого 2023 року.

3 липня росЗМІ писали, що у РФ розпродають майно єдиного виробника РСЗВ "Мотовилихинські заводи" через банкрутство.