Бронированный и автоматизированный: РФ модернизировала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное изменение — новое шасси от броневика ВПК "Урал", которое должно защищать экипаж от осколков и подрыва на фугасах.

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В российских социальных сетях распространилась фотография новой версии БМ-21 "Град" под названием "Торнадо-Г" в обновленном варианте. Об этом сообщает Army Recognition.

Российская оборонная промышленность построила РСЗО "Торнадо-Г" на новом шасси. Вместо "Урала" в основе лежит шасси 6х6 АМН-590951. Такое же, что и у броневика ВПК "Урал". Кабина будет защищена от осколков и подрывов на минах. АМН-590951 способен выдержать подрыв на фугасе до 6 кг.

Причина модернизации, как пишут в издании, заключается в том, что базовый "Град" на базе Урала имеет много уязвимостей, что стало причиной потери 150 установок по открытым данным. Утверждается, что обновленный "Град-Г" имеет автоматизированную систему управления огнем, что позволяет экипажу находиться внутри машины.

Пусковая осталась той же — 40 направляющих калибра 122-мм. Угол платформы от 0 до +55 градусов с поворотом на 60 градусов вправо и 120 влево.

Также машину могут оснастить 7,62-мм пулеметом дистанционного управления для защиты от воздушных угроз. Двигатель стал мощнее и имеет 320 л. с. вместо базовых 180. Благодаря этому максимальная скорость выросла с 75 км/ч до 100 км/ч.

Напомним, 7 августа украинские военные показали разобранный корректируемый снаряд "Торнадо-Г", который был изготовлен 1 февраля 2023 года.

3 июля росСМИ писали, что в РФ распродают имущество единственного производителя РСЗО "Мотовилихинские заводы" из-за банкротства.