Ужесточение мобилизации: в Раде назвали возможные наказания для уклонистов

По словам народного депутата Федора Вениславского, профильный комитет обсуждает все санкции, которые могут применить для уклоняющихся от службы граждан. Речь идет о блокировке счетов и запрете на вождение.

В Украине продолжается рассмотрение законопроекта про мобилизацию №10449. В нем содержатся некоторые нормы, которые могут ограничить права военнообязанных граждан. Речь о тех, кто уклоняется от службы. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" поделился деталями на этот счет.

По его словам, предварительно на заседании комитета не были поддержаны нормы, которые предусматривают арест банковских счетов и ценностей, однако на эту тему будут продолжаться дискуссии, хоть и вряд ли удастся изменить решение.

"В версии первого чтения предполагается, что это должен осуществлять административный суд в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства. Но административные суды создавались для защиты прав граждан от неправомерных действий или решений органов публичной власти. То есть теоретически такие ограничения прав человека могут быть применены, но в порядке гражданского судопроизводства", — заявил Федор Вениславский.

В результате, продолжает народный депутат, норма об аресте счетов уклонистов может не попасть в финальный вариант будущего закона.

Отдельно пошла речь о штрафах для тех, кто пытается избежать службы. Также могут быть ограничены их права на управление автомобилем. Хоть комитет эту норму и поддержал, но окончательное решение будет приниматься во время финального рассмотрения поправок.

"Кроме того, возможно, вырастут существующие штрафы за уклонение от мобилизации. Но это уже вопрос в правоохранительный комитет, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке", — продолжил Федор Вениславский.

На вопрос о том, когда именно будут вводиться санкции в отношении человека, народный депутат ответить не смог. Комитет попытается прийти к какому-то консенсусу уже во время финального рассмотрения, поэтому пока что говорить об этом преждевременно.

В этом же интервью Федор Вениславский рассказал, когда в Верховной Раде могут утвердить закон о мобилизации. По словам народного депутата, профильный комитет продолжает рассматривать предложенный Кабмином документ и уже на следующей неделе начнется детальное обсуждение каждой правки. Есть два сценария, когда удастся закончить работу.