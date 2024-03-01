"Не дадим покоя врагу": партизаны отследили маршрут переброски десятков танков РФ (видео)

Представители подполья отметили, что россияне перебрасывали десятки танков Т-62М, используя транспортные тягачи.

Агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили перемещение десятков российских танков по дорогам в Крыму. Они также получили информацию о маршруте. Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш".

Как заявили в подполье, говорится о переброске транспортными тягачами в несколько десятков танков Т-62М.

"Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожную станцию одного из крымского города вплоть до конечной остановки. Более подробной информации мы подсказать не сможем ради успешной операции", — информируют партизаны, обещая приложить необходимые усилия, чтобы танки не доехали на фронт.

В то же время в "АТЕШ" отмечают, что наблюдать за переброской гораздо сложнее в ночное время суток.

"Мы не можем в открытую ездить за колонами военной техники оккупантов. "АТЕШ" призывает вступать в наши ряды всех неравнодушных ради скорейшей победы Сил обороны Украины. Вместе мы не дадим покоя врагу ни на одном участке Крыма", — добавили в источнике.

Напомним, что в процессе разведывательных действий на территории Крыма партизаны обнаружили военный объект Вооруженных сил Российской Федерации — дивизион противовоздушной обороны. Он расположился в Сакском районе и содержит комплекс С-400 и радиолокационную станцию.

Украинские партизаны буквально на днях показали, как загружаются военные корабли РФ. Активисты партизанского движения "Мариуполь сопротивление" сумели пробраться в Новороссийск и заснять процесс наполнения кораблей военным грузом.

Кроме того, украинское подполье зафиксировало прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории, что во временно оккупированном Крыму.