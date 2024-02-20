ВСУ уничтожили редкую БМПТ "Терминатор" и сожгли ангары с техникой для наступления РФ (видео)

Благодаря бойцам ударного подразделения "Булава" из президентской бригады, оккупанты потеряли две установки С60 на базе ЗИЛ, два танка Т72 и два "Урала" с БК.

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Украинские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов всего за один день уничтожили склад российской техники, которую оккупанты стянули для наступления на Юге. В частности враг остался без редкой боевой бронированной машины "Терминатор". Об этом сообщают "Дикие шершни" в Telegram.

Ликвидировали технику противника бойцы ударного подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"За один рабочий день бойцы ударного подразделения "Булава" с ОПБр им.Б Хмельницкого использовали дронов на 200 тыс гривен и сожгли вражеской техники на десятки миллионов, — говорится в сообщении.

По информации администраторов канала, оккупанты стягивали технику для наступления на Юге, однако украинские защитники ее выследили и "расстреляли" дронами.

На видео видно, как беспилотник под управлением пилота профессионально и систематически залетает в ангары противника, находит цель и эффективно отрабатывает по ней. В результате таких ударов дронами весь вражеский склад сгорел.

Всего в тот день пилоты "Булавы" уничтожили:

две установки С60 на базе ЗИЛ;

два танка Т72;

БМП-3;

редкую боевую бронированную машину "Терминатор";

газель;

два "Урала" с БК.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили редкий российский зенитно-ракетный комплекс "Гибка-С" на Авдеевском направлении.