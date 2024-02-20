ЗСУ знищили рідкісну БМПТ "Термінатор" та спалили ангари з технікою для наступу РФ (відео)

Завдяки бійцям ударного підрозділу "Булава" з президентської бригади, окупанти втратили дві установки С60 на базі ЗІЛ, два танки Т72 та два "Урали" з БК.

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Українські військовослужбовці за допомогою безпілотних літальних апаратів лише за один день знищили склад російської техніки, яку окупанти стягнули для наступу на Півдні. Зокрема ворог залишився без рідкісної бойової броньованої машини "Термінатор". Про це повідомляють "Дикі шершні" у Telegram.

Ліквідували техніку противника бійці ударного підрозділу "Булава" з Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"За один робочий день бійці ударного підрозділу "Булава" з ОПБр ім.Б Хмельницького використали дронів на 200 тис гривень і спалили ворожої техніки на десятки мільйонів, — йдеться у повідомленні.

За інформацією адміністраторів каналу, окупанти стягували техніку для наступу на Півдні, однак українські захисники її вистежили і "розстріляли" дронами.

На відео видно, як безпілотник під керуванням пілота професійно та систематично залітає у ангари противника, знаходить ціль та ефективно відпрацьовує по ній. В результаті таких ударив дронами весь ворожий склад згорів.

Загалом у той день пілоти "Булави" знищили:

дві установки С60 на базі ЗІЛ;

два танки Т72;

БМП-3;

рідкісну бойову броньовану машину "Термінатор";

газель;

два "Урали" з БК.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс "Гибка-С" на Авдіївському напрямку.