ЗСУ знищили рідкісний російський ЗРК "Гибка-С": що відомо про комплекс (відео)

Зенітно-ракетний комплекс "Гибка-С" надійшов на озброєння російських військ незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Він може уражати цілі в радіусі до 6,6-5 км.

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Українські військові знищили рідкісний російський зенітно-ракетний комплекс "Гибка-С" на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє "Мілітарний" із покликанням на соціальні мережі.

У мережі опублікували відео знищення російської техніки. На одному з кадрів була помічена машина з комплексом "Гибка-С". Комплекс дуже рідкісний, бо він завершив випробування тільки у 2019 році. В основі "Гибки-С" лежать пускові контейнери від ПЗРК "Ігла", "Стріла" або "Верба". Базуються пускові установки на броньовику "Тигр".

"Тигр" оснастили оптико-електронною системою для виявлення повітряних цілей. Заявляється, що "Гибка-С" може вести стрільбу під час руху автівки. Зокрема, ЗРК має власну самохідну радіолокаційну станцію 1Л22 "Гармонь". Так машина може виявляти повітряні цілі в радіусі 40 км і на висоті до 10 км.

Неофіційно повідомляється, що "Гибку-С" прийняли на озброєння російської армії незадовго до початку повномасштабної війни у 2022 році.

Характеристики "Гибки-С" залежать від моделі ПЗРК:

дальність ураження з ПЗРК "Ігла-С" — 6 км;

висота ураження з ПЗРК "Ігла-С" — 3,5 км;

дальність ураження з ПЗРК "Верба" — 6,5 км;

висота ураження з ПЗРК "Верба" — до 4,5 км.

Нагадаємо, 9 січня ЗМІ проаналізували, що відомо про ЗРК "Гибка-С" російських військ.

12 лютого російський ЗРК С-350 підірвався в Луганській області на власній міні. Проте пускова комплекса вціліла.