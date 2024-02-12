ЗС РФ підірвали власний ЗРК "Витязь" за $135 млн на Луганщині, — соцмережі( відео)

Новітній комплекс С-350, як припускають в російських пабліках, міг наїхати на міну, яку встановили бійці ЗС РФ. Озброєння вартістю 350 млн доларів було взято на озброєння у 2020 році.

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Рідкісний ЗРК С-350 "Витязь", що належав одному з підрозділів ПДВ РФ, підірвався на російській міні в Луганській області 6 лютого. В результаті цього постраждала ходова частина машини. Про це повідомили у ворожому Telegram-каналі "Досье шпиона".

"Самі ставимо міни. Самі вибухаємо. Відео. На відео — наслідки підриву на міні пускової установки 50П6Е ЗРК С-350 "Витязь". Комплекс належить одному з підрозділів ПДВ РФ", — йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі зауважили, що ракети пускової установки не здетонували, тому постраждалих нібито немає. Проте була сильно пошкоджена ходова частина. За даними російського джерела, С-350 бояться евакуювати через велику кількість мін у районі.

Військовий аналітик та координатор проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що це ворожа техніка наїхала на протитанкову міну ТМ-62.

"Новітній російський комплекс ППО, 50Р6А С-350 "Витязь" був пошкоджений в Україні, в результаті наїзду на протитанкову мину ТМ-62", — сказав Коваленко.

ЗРК С-350 "Витязь": що відомо

У російському Telegram-каналі розповіли, що С-350 — "рідкісний звір", що був прийнятий на озброєння армії РФ у 2020 році, він "обчислюється одиницями".

Олександр Коваленко наголосив, що даний комплекс середнього радіуса дії народжувався з 2007 по 2020 рік, його напрацьовували ще в часи СРСР. За два роки ворог зміг виготовити всього шість пускових установок. Експерт вважає, що поява машини в зоні бойових дій говорить про те, що на фронті ЗС РФ критично не хватає технік середнього радіуса дії.

За даними українського волонтера Сергія Стерненка, вартість С-350 на експорт становить від 135 мільйонів доларів.

ЗРК С-350 "Витязь"

Нагадаємо, в серпні 2022 року на авіабазі поруч з українським кордоном була вперше помічена російська наземна система протиповітряної оборони С-350 "Витязь".

8 лютого 2024 року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові спалили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вертоліт було уражено з ПЗРК.