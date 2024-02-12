ВС РФ взорвали собственный ЗРК "Витязь" за $135 млн на Луганщине, — соцсети (видео)

Новейший комплекс С-350, как предполагают в российских пабликах, мог наехать на мину, которую установили бойцы ВС РФ. Вооружение стоимостью 350 млн долларов было взято на вооружение в 2020 году.

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Редкий ЗРК С-350 "Витязь", принадлежавший одному из подразделений ВДВ РФ, подорвался на российской мине в Луганской области 6 февраля. В результате этого пострадала ходовая часть машины. Об этом сообщили во вражеском Telegram-канале "Досье шпиона".

"Сами ставим мины. Сами взрываемся. Видео. На видео — последствия подрыва на мине пусковой установки 50П6Е ЗРК С-350 "Витязь". Комплекс принадлежит одному из подразделений ВДВ РФ", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале отметили, что ракеты пусковой установки не сдетонировали, поэтому пострадавших якобы нет. Однако была сильно повреждена ходовая часть. По данным российского источника, С-350 боятся эвакуировать из-за большого количества мин в районе.

Военный аналитик и координатор проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что это вражеская техника наехала на противотанковую мину ТМ-62.

"Новейший российский комплекс ПВО, 50Р6А С-350 "Витязь" был поврежден в Украине, в результате наезда на противотанковую мину ТМ-62", — сказал Коваленко.

ЗРК С-350 "Витязь": что известно

В российском Telegram-канале рассказали, что С-350 — "редкий зверь", который был принят на вооружение армии РФ в 2020 году, он "исчисляется единицами".

Александр Коваленко отметил, что данный комплекс среднего радиуса действия рождался с 2007 по 2020 год, его нарабатывали еще во времена СССР. За два года враг смог изготовить всего шесть пусковых установок. Эксперт считает, что появление машины в зоне боевых действий говорит о том, что на фронте ВС РФ критически не хватает техник среднего радиуса действия.

По данным украинского волонтера Сергея Стерненко, стоимость С-350 на экспорт составляет от 135 миллионов долларов.

ЗРК С-350 "Витязь"

Напомним, в августе 2022 года на авиабазе рядом с украинской границей была впервые замечена российская наземная система противовоздушной обороны С-350 "Витязь".

8 февраля 2024 года командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные сожгли российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вертолет был поражен из ПЗРК.